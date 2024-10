Tina Cipollari spiazzata, la storica dama non farà più ritorno in studio: ha finalmente trovato la sua anima gemella

L’opinionista Tina Cipollari non vedrà più la storica dama nello studio di Uomini e Donne: ha finalmente trovato l’amore.

L’obiettivo di chi si mette in gioco nello studio di Uomini e Donne è trovare un nuovo amore, sia per chi viene scelto nel cast del Trono Over che per il Trono Classico.

Nel corso degli anni alcuni protagonisti hanno raggiunto il loro obiettivo ed hanno anche creato delle vere e proprie famiglie. Alcuni invece hanno lasciato lo studio senza trovare l’amore della vita.

Ci sono poi altri casi particolari ossia coloro che hanno lasciato lo studio da soli e hanno poi trovato l’amore una volta fuori dal programma. Questo è il caso di una storica dama che si è spesso scontrata con Tina Cipollari a causa delle sue questioni di cuore.

Tina Cipollari saluta la dama

L’opinionista Tina Cipollari è da sempre la più agguerrita e spesso si scontra con chi si siede al centro dello studio. Nel corso delle ultime edizioni del format, si è scontrata in particolare con due dame che sono diventate anche migliori amiche. Stiamo parlando di Gemma Galgani e di Ida Platano che hanno portato avanti un percorso per molti a tratti simile.

Dopo diversi anni all’interno dello studio per le due sono arrivate sia buone che cattive notizie. Le due infatti si sono rapportate con diversi uomini negli anni ed entrambe hanno anche lasciato più volte il format con un nuovo amore tutto da vivere. Questo salvo poi fare ritorno per parlare del fallimento delle rispettive storie d’amore. Le cose però in queste settimane potrebbero essere cambiate soprattutto per una di loro che ha fatto una clamorosa rivelazione attraverso i social.

Un nuovo amore per la dama

Da un lato Gemma Galgani è ancora in studio alla ricerca di un nuovo amore nonostante le tante delusioni. Invece, Ida Platano ha lasciato il format lo scorso mese di maggio senza fare la sua scelta e dopo la decisione dei suoi corteggiatori di abbandonare il format. Proprio lei però in queste ore ha rivelato di essere felice e questo sentimento sembrerebbe essere legato ad un uomo. Lei stessa ha rivelato: “Sono sempre stata trasparente e sincera, non ho mai nascosto nulla. Sto vivendo un momento speciale, bello e non voglio che vi arrivi da altre fonti. Questa cosa per il momento è davvero speciale”.

Le sue parole hanno colpito tutti e l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha confermato: “Sta conoscendo una persona lontana dalle telecamere. Alla faccia di chi diceva che doveva rientrare nel programma a ottobre”. A quanto pare quindi per lei si è aperto un nuovo capitolo della vita lontano dallo studio del dating show.