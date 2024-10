Grande Fratello, ex gieffina sogna una notta bollente con lui: “Un uomo che mi piace moltissimo” | Lo conoscono tutti

Una nota ex concorrente del Grande Fratello ha parlato di un sogno proibito legato ad un uomo davvero famoso.

Quanti sogni nel cassetto abbiamo e spesso nascondiamo a tutti per timore magari di scatenare critiche o accuse. Questo non è di certo il caso che vede come protagonista una nota ex concorrente del Grande Fratello.

L’ex gieffina in questione ha al contrario ammesso non solo di avere un sogno da realizzare ma ha anche specificato che si tratta di un desiderio bollente, a luci rosse e le sue parole hanno lasciato di sasso tutti.

Questo anche perché per realizzare questo sogno ha bisogno di una seconda persona. Si tratta infatti di una notte di passione che l’ex gieffina vorrebbe trascorrere con un volto noto soprattutto al popolo dei social.

Grande Fratello, la rivelazione bollente

Quando si tratta di passione e notti bollenti, tutti hanno delle remore nel raccontarlo. Ma non la protagonista di questa storia che ha al contrario affrontato l’argomento in televisione. La versione integrale di questa intervista andrà in onda sabato 19 ottobre alle 15.30 su Rai 2 e nello studio del format Donne al bivio, talk affidato alle sapienti mani della conduttrice Monica Setta. Nonostante la messa in onda resti in programma tra qualche giorno, il sito Open ha alcune anticipazioni che riguardano una delle ospiti in studio.

La protagonista di questa storia è una nota ex gieffina che ha preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello. In casa ha fatto il suo arrivo con alcuni mesi di ritardo ma ha comunque lasciato il segno in pochissimo tempo. L’ex gieffina in questione è la showgirl Simona Tagli che di recente ha ammesso quindi di voler rompere il suo voto di castità e di volerlo fare con una persona molto famosa.

Il desiderio bollente di Simona Tagli

Nella casa più spiata d’Italia, la Tagli ha spesso parlato del voto di castità fatto nel 2009 ma di recente ha ammesso di essere intenzionata a romperlo del tutto. L’ex gieffina è quindi pronta ad amare e sembra avere le idee chiare anche su chi puntare. Il primo nome sulla lista è quello di Rocco Siffredi ma in merito ha fatto notare: “Purtroppo è sposato“.

C’è però un secondo nome che stuzzica il suo interesse: “Con un uomo che mi piace moltissimo, Gianluca Vacchi”. Il noto imprenditore, volto dei social da ormai diversi anni, potrebbe quindi spingere la Tagli a mettere la parola ‘fine’ a questo suo lungo periodo di astinenza. Chissà se Vacchi però si dirà a sua volta interessato.