In lacrime dopo il programma: Gerry Scotti, il retroscena dietro le quinte del suo show | Un momento straziante

Viene fuori un retroscena straziante sul dietro le quinte di uno dei format più amati di Gerry Scotti: fiumi di lacrime.

Gerry Scotti è una colonna inamovibile di casa Mediaset e questo perché con la sua sensibilità è in grado di conquistare il pubblico. Una sensibilità che dimostra ogni volta e che non tiene quindi nascosta.

Un sentimento che ha dimostrato di avere anche di recente quando ha preso una decisione molto importante e legata ad uno dei suoi show del momento.

Nel dettaglio stiamo parlando del format Io Canto Generation che sta emozionando il pubblico e non solo per quanto accade sul palco ma anche per un retroscena sul dietro le quinte.

Gerry Scotti, una decisione emozionante

Tante novità hanno stupito il pubblico di casa Mediaset che attendeva da mesi il ritorno in prima serata dell’amatissima nuova versione dello storico show di Gerry Scotti. Sorprese annunciate dallo stesso padrone di casa nel corso di una recente intervista nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin. Una delle novità hanno a che fare anche con un personaggio amatissimo del format e stiamo parlando della cantante Iva Zanicchi.

Nella precedente edizione del programma, la cantante ha occupato il ruolo di coach ed ha quindi avuto modo di seguire alcuni piccoli talenti. In questo nuovo appuntamento però il conduttore ha scelto per lei un ruolo diverso ossia quello di giurata. Una decisione legata ad un momento doloroso della sua vita ossia la scomparsa del marito. Un dolore con cui però deve fare i conti ogni giorno ed anche dietro le quinte.

Il dolore di Iva Zanicchi

Lo scorso mese di agosto, la Zanicchi ha annunciato la scomparsa di suo marito Fausto Pinna dopo una lunga malattia. Un dolore con cui deve fare i conti ancora adesso e lo ha rivelato nel corso di una sua intervista al settimanale Novella 2000. In merito ha ammesso: “Davanti alle telecamere rido e scherzo, poi vado in camerino e piango. E tutto così triste. Con Fausto stavamo attaccati l’uno all’altra h24 e questo ha fatto sì che adesso mi manchi come l’aria”.

La cantante ha sottolineato come i figli ed i nipoti restino una presenza importante e costante nella sua vita. Ci sono loro a darle una mano ma nonostante tutto: “Quando vado a dormire, è lì che mi riscopro sola con me stessa, a fare i conti con un dolore che non può essere messo da parte”. Un dolore che prova anche adesso che sta lavorando ma che preferisce far venire fuori solo dietro le quinte e quando è da sola.