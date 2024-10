“Inveiva e mi sputava addosso”: la denuncia da brividi del volto Mediaset | Aggredita mentre correva in un parco

Un volto noto al pubblico di casa Mediaset ha subito una terribile aggressione in un parco: la dinamica dell’accaduto.

In queste ore il pubblico è stato messo al corrente di quanto accaduto ad un volto di casa Mediaset. Nel dettaglio stiamo parlando di una nota ex tronista di Uomini e Donne, format di punta del pomeriggio della rete e condotto da Maria De Filippi.

L’ex tronista in questione è Veronica Rimondi la quale, ancora provata da quanto accaduto, ha deciso di raccontare sui social la sua brutta avventura. Ex protagonista del Trono Classico, la ragazza ha rivelato di essere stata avvicinata all’improvviso da uno sconosciuto che inveiva e le sputava addosso.

La Raimondi ha parlato dell’accaduto, della reazione di una persona presente in quel momento e della scelta di denunciare subito il fatto ma andiamo con ordine.

Mediaset, il racconto di Veronica Rimondi

L’ex tronista Veronica in questi giorni è tornata attiva sui social per parlare di questo brutto episodio che ha cambiato la sua percezione delle cose. Dopo essersi recata dalla polizia e dopo averne parlato con la famiglia, la Raimondi ha raccontato di quanto accaduto mentre era alle prese con uno dei suoi hobby preferiti ossia qualche ora di jogging la mattina.

Proprio in quel momento la situazione è del tutto precipitata: “Un ragazzo mi ha superata mentre correva anche lui ed ha cominciato a fissarmi con uno sguardo che sognerò la notte. Ha cominciato ad inveire, a sputarmi addosso e insultarmi in una lingua che non era italiano”. La Rimondi ha sottolineato di non sapere chi fosse il ragazzo in questione: “Cercava di venirmi addosso per aggredirmi fisicamente“.

Veronica Rimondi sotto shock

Nel raccontare quanto accaduto, l’ex tronista ha parlato di una zona viva, in cui passa di solito tanta gente e proprio un manipolo di persone avrebbe spaventato poi il ragazzo. In merito l’ex tronista ha però rivelato: “Una volta andato via, ho notato una signora in macchina che ha visto tutto ma non ha fatto niente e non mi è sembrata nemmeno scossa dall’accaduto”.

Dopo l’aggressione, la Raimondi ha poi avuto un attacco di panico ed è stata malissimo. Successivamente ha anche capito di essere stata molto fortunata in quanto poteva senza dubbio finire peggio. Inoltre ha invitato tutti a prestare la massima attenzione soprattutto quando si è in giro da soli ed in tarda serata.