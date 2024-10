Che beffa per Stefano De Martino, il duro lavoro non basta: sostituito dal collega al timone dell’appuntamento più atteso

Nonostante i recenti risultati, per Stefano de Martino è in arrivo una beffa: il collega scelto per uno degli appuntamenti più attesi.

La stagione televisiva in corso si sta rivelando essere quella della svolta per Stefano de Martino. L’ex ballerino è ormai un conduttore affermato, soprattutto per i vertici e per il pubblico della rete televisiva Rai. Non a caso è stato scelto per un ruolo molto delicato ossia sostituire Amadeus al timone del format Affari Tuoi.

Un compito non semplice ma che il conduttore sta affrontando nel migliore dei modi. Lo certificano i numeri in quanto il programma pre serale continua a mettere a segno ascolti record, per la gioia della rete stessa. Nonostante questi risultati però per il conduttore napoletano potrebbe essere in arrivo una beffa.

Stando ad alcune indiscrezioni la Rai infatti potrebbe non affidare a lui il timone di un programma molto importante ma andiamo con ordine.

Novità per Stefano de Martino

L’addio di Amadeus alla rete televisiva Rai ha lasciato i vertici alle prese con diversi nodi da sciogliere. Il primo è appunto Affari Tuoi che ha però trovato un nuovo padrone di casa in De Martino appunto. Il secondo riguarda la prossima edizione del Festival di Sanremo ma anche qui si è giunti ad una soluzione con il ritorno di Carlo Conti, già direttore artistico della kermesse musicale alcuni anni fa.

Vi è però un terzo quesito da risolvere e riguarda un terzo format di cui Amadeus si è occupato proprio negli ultimi anni. Nel dettaglio stiamo parlando del consueto appuntamento in prima serata il 31 dicembre ossia il concerto che saluta il vecchio anno per accogliere quello nuovo. Tutti si aspettavano, visti i risultati, di vedere De Martino al suo posto ed invece ci sarà Marco Liorni.

L’ipotesi Marco Liorni

L’esperto di gossip Amedeo Venza in queste ore ha parlato del braccio di ferro in corso tra le varie reti televisive per accaparrarsi gli artisti migliori in vista del 31 dicembre. Qualcuno ne ha approfittato per chiedergli se sarebbe stato De Martino il conduttore di questo appuntamento per la rete televisiva di Viale Mazzini ma la risposta è stata netta: “Purtroppo non sarà Stefano il conduttore dell’ultimo dell’anno. Dovrebbe essere Marco Liorni!“.

L’ex volto di Reazione a Catena ed attuale padrone di casa de L’Eredità dovrebbe quindi essere il protagonista di questo ennesimo passaggio di testimone. In questo modo tutti i ruoli occupati dalla stessa persona, ossia Amadeus, hanno adesso un volto sempre diverso. Lo stesso Venza ha poi confermato la Panicucci per l’evento su Canale 5 ed Amadeus in trattativa con i vertici del canale Nove.