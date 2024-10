Kate Middleton, le regole a corte per lei sono sempre più stringenti: costretta a cambiare anche il suo regime alimentare

Le regole a corte per Kate Middleton si sono fatte sempre più stringenti: costretta a cambiare anche la sua dieta.

Kate Middleton è uno dei membri della famiglia reale più in vista. Non solo per il momento difficile che sta attraversando, e legato al tumore contro cui sta combattendo, ma anche perché sarà lei la prossima Regina consorte quando toccherà al Principe William sedere sul trono.

Se per questo molti credevano Kate una privilegiata in tutti i sensi, adesso dovranno ricredersi. Per lei infatti ci sono regole da rispettare a corte che si fanno sempre più stringenti. Una di queste riguarda anche la sua alimentazione e non riguarda i suoi problemi di salute.

La Middleton infatti non può assolutamente mangiare questo alimento ed a deciderlo è stata la Regina in persona ma vediamo di cosa si tratta.

Il protocollo reale

Si sa ormai da sempre: a corte vige un protocollo che deve essere rispettato da tutti ma soprattutto in qualsiasi occasione. Regole che non valgono solo durante gli eventi pubblici ma anche in privato ci sono dei ruoli da rispettare e non solo. Le regole imposte dalla regina nei confronti della famiglia reale riguardano vari ambiti e tra questi vi è anche quello di tipo alimentare. Ci sono infatti alcune regole sia sugli alimenti che si possono mangiare, sia quando invece mangiarne altri ma andiamo con ordine.

La famiglia reale inglese per esempio non può mangiare cibi che sono stati etichettati come pericolosi. Per esempio è bandito il pesce crudo o ancora non possono essere serviti a tavola i crostacei o addirittura le ostriche, nonostante venga da sempre considerato cibo da ricchi. Inoltre i membri della corona a cena non possono mangiare il pane, il riso, la pasta ma anche le patate.

Kate Middleton e le regole di corte

Una regola decisa dalla Regina in persona e lo ha confermato Darren McGrady ai microfoni del The Daily Telegraph. L’uomo è stato per diversi anni cuoco della famiglia reale e sa bene cosa possono mangiare e cosa devono evitare. Se per i membri originari della famiglia reale, queste regole sono in realtà state loro inculcate sin da piccoli e quindi delle vere abitudini, chi è arrivato dopo invece si è dovuto adattare.

Questo è per esempio il caso della Middleton, cresciuta in una famiglia common che di certo non aveva determinate regole. Negli anni si è dovuta adattare quindi a questi cambiamenti ed adesso che la sua posizione è cambiata, queste stesse regole sono divenute anche più stringenti.