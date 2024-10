Max Pezzali sotto casa della De Filippi: beccato con dei fiori tra le mani | Una consegna davvero speciale

Un clamoroso retroscena vede protagonisti il cantante Max Pezzali e la nota conduttrice Maria De Filippi: cosa è successo.

Max Pezzali è uno dei nomi più amati e famosi del panorama musicale italiano. Con il suo groppo, noto come gli 883, ha negli anni fatto la storia della musica ed i loro brani sono ancora oggi tra i più ascoltati e cantati. Lo confermano anche i numeri registrati con tutta una nuova serie di concerti in tutta Italia.

Non è però finita qui perché in questi giorni ha preso il via anche una serie a loro dedicata e dal titolo “Chi ha ucciso l’Uomo Ragno”. Un titolo che fa riferimento al brano senza dubbio più famoso del gruppo formato appunto da Pezzali e da Mauro Repetto.

Proprio in linea con la messa in onda della serie è emerso un retroscena sulla vita privata del cantante e legato ad un volto noto ossia Maria De Filippi.

Il retroscena su Max Pezzali

Il successo di Max Pezzali non si discute, è assoluto ma non tutti sono a conoscenza di cosa ha fatto prima di raggiungere tutti i suoi traguardi. Non è infatti sempre stato un cantante e da giovanissimo ha fatto anche diversi lavori. Uno di questi gli è servito molto ma soprattutto gli ha permesso di fare un incontro davvero inaspettato ossia quello con la conduttrice Maria De Filippi.

Un incontro che va in scena anche nella serie stessa e di cui nessuno sembrava sapere niente. Pezzali infatti da giovane ha fatto il fioraio e spesso si recava proprio dal noto volto della rete Mediaset per alcune consegne speciali. La conduttrice, prima di divenire la donna che oggi tutti conoscono, era infatti la destinataria di alcuni regali speciali.

Il legame tra Pezzali e la De Filippi

Come viene raccontato all’interno della serie, da giovane Max Pezzali era spesso sotto casa della De Filippi quindi ma non per questioni personali. Per poter affrontare tutte le spese personali, Pezzali prima di fare il cantante ha infatti fatto il fioraio e spesso era solito consegnare mazzi di fiori presso la casa di famiglia della conduttrice in quel di Pavia. Regali speciali che avevano sempre lo stesso mittente ossia il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo.

Pezzali ha quindi fatto parte della storia d’amore tra la De Filippi e Costanzo. Il giornalista alla fine ha infatti conquistato il cuore della conduttrice ed i due sono stati una coppia per anni, fino alla scomparsa dell’uomo nel febbraio del 2023.