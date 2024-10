Gianni Sperti, la frase in studio non è passata inosservata: “Chi crede di essere?” | Volano stracci anche dietro le quinte

Una frase di Gianni Sperti nello studio di Uomini e Donne non è passata inosservata: nuove polemiche in arrivo.

Questa edizione di Uomini e Donne ha preso il via da poche settimane ma già fa discutere e non poco il pubblico a casa. Come sempre a tenere banco sono soprattutto le dinamiche interne il Trono Over che, proprio nel corso delle ultime puntate, ha regalato alcune sorprese.

Una in particolare ha agitato sia lo studio che i telespettatori in quanto vede coinvolta una vecchia conoscenza del programma. In particolare è stato l’opinionista Gianni Sperti a tirare fuori questo nome nel corso della puntata andata in onda lunedì 14 ottobre.

La persona in questione è stata inserita all’interno di una dinamica ed una volta tirato in ballo ha scelto di replicare con nuove clamorose dichiarazioni.

Gianni Sperti e l’ex cavaliere

Come abbiamo detto tutto è andato in scena in queste ore ed ha visto come protagonisti alcuni volti noti del Trono Over. Nel dettaglio stiamo parlando della ormai storica dama Gemma Galgani che da oltre 10 anni è in studio per trovare l’amore. Durante queste ultime puntate è uscita più volte con il cavaliere Valerio ma questi è stato visto fuori dal programma in compagnia di un’altra donna.

Gemma lo ha quindi prima lasciato e poi in studio gli ha tirato uno schiaffo. Dal canto suo l’uomo è tornato per farsi perdonare, salvo poi decidere di mettere fine alla loro frequentazione proprio a causa di questa mancanza di rispetto. Un comportamento ritenuto ambiguo e Gianni Sperti, per spiegare il suo punto di vista, ha rivelato di sapere di alcune serate di Valerio con Giorgio Manetti, un ex della Galgani. Tirato in causa, l’ex cavaliere ha scelto di dire la sua.

La versione di Giorgio Manetti

Dopo quanto accaduto in puntata e la presunta insinuazione dell’opinionista, Giorgio Manetti ha deciso di rispondere ad alcune domande durante un’intervista con LolloMagazine. In merito a quanto accaduto in studio ha sottolineato: “Serate? Dovresti domandarlo a quel soggetto (Gianni Sperti, ndr) che ha detto ‘Tornatene dal Manetti’, ma chi crede di essere? Viviamo su due universi molto distanti e separati, io e lui. Non capisco come si sia permesso…Sono rimasto basito dall’arroganza”.

L’ex cavaliere ha poi aggiunto di non aver fatto alcuna serata con Valerio ma di averlo conosciuto alcuni anni fa a Sanremo durante un concorso di bellezza. Inoltre ha parlato anche del comportamento di Gemma ed ha condannato lo schiaffo dato al cavaliere. Un gesto da condannare sempre ed in qualsiasi situazione.