Ribaltone Raimondo Todaro, dopo la cocente esclusione potrebbe tornare in studio: cosa ha dichiarato la conduttrice

Dopo l’addio improvviso, il coreografo Raimondo Todaro potrebbe fare ritorno nello studio del format amatissimo.

Questa estate ha visto protagonista, suo malgrado, anche il ballerino e coreografo Raimondo Todaro. Questi è stato infatti al centro di diverse voci che poi lui stesso ha confermato ai microfoni di Verissimo. Dopo diverse edizioni da insegnante di ballo, l’esperto di latino è stato licenziato da Amici di Maria De Filippi.

Nel corso di questa edizione del talent, la redazione e la conduttrice hanno scelto di affidare il delicato ruolo di insegnante di ballo alla novità Deborah Lettieri. Una decisione arrivata all’improvviso ed a quanto pare senza una vera spiegazione, almeno per il pubblico da casa.

Adesso però Todaro, senza più occupazione in casa Mediaset, potrebbe fare il suo ritorno in un altro suo storico format ma vediamo cosa viene fuori.

Novità per Raimondo Todaro

Prima della sua fortunata esperienza nel cast di Amici di Maria De Filippi con ben un vincitore nella sua squadra, Todaro è stato infatti il protagonista di un altro format di successo. Il coreografo e ballerino di latino è stato infatti il professionista di diverse edizioni di Ballando con le Stelle, show del sabato sera di Rai 1 e con al timone la conduttrice Milly Carlucci.

Todaro ha infatti lasciato proprio lo show della rete televisiva di Viale Mazzini per accettare la proposta della De Filippi e firmare un contratto con la Mediaset ossia la diretta concorrente. Una scelta che in parte si è rivelata essere vincente anche se poi ha creato alcuni contrasti con la Carlucci che si sono tradotti in frecciatine sui social. Tra i due però la stima sembrerebbe essere immutata e Milly potrebbe non aver chiuso del tutto le porte ad un ritorno di Todaro.

Le parole di Milly Carlucci

La nota conduttrice e volto amatissimo dal pubblico della Rai ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una nuova intervista ai microfoni di SuperguidaTv. La Carlucci ha parlato di Ballando con le Stelle ed inevitabile è arrivata anche la domanda su di un possibile ritorno di Todaro nel cast. In merito la conduttrice ha sottolineato: “Faccio fatica a seguire il presente, figuriamoci il futuro. Nella vita non si sa mai. Direi che ognuno ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione”.

La Carlucci ha poi aggiunto: “A tutte le persone che ho incrociato posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono“. A quanto pare per Todaro le porte di Ballando restano aperte ma solo per un piccolo spiraglio ma non è detto che il ballerino proverà ad approfittarne.