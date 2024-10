Giaele De Donà, dopo due anni torna nel cast di un noto reality: con lei farà coppia una insospettabile

Novità incredibile per l’ex gieffina Sofia Giaele De Donà che farà parte di un nuovo reality con una insospettabile.

Il pubblico ha visto per la prima volta Sofia Giaele De Donà in televisione quando si è messa in gioco nella casa del Grande Fratello Vip. Un percorso particolare il suo in quanto ha fatto discutere per il suo concetto di matrimonio libero e per la sua pericolosa vicinanza ad Antonino Spinalbese.

Una volta terminato il reality, la sua vita è cambiata in quanto è tornata vicina alla sua famiglia di origine ed ha anche annunciato la separazione dal marito. Per circa due anni non ha poi fatto più nulla in televisione ma adesso a quanto pare sta per arrivare una nuova occasione.

Si tratta di una nuova imperdibile opportunità che anche altri ex gieffini hanno affrontato ed in questa avventura non sarà sola ma vediamo cosa viene fuori.

Un nuovo reality per Sofia Giaele De Donà

La De Donà si è messa in mostra durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza in casa non è passata inosservata ed il suo comportamento ha spesso diviso l’opinione del pubblico a casa. Finita questa esperienza, per lei come per altri concorrenti, non c’è stato sempre spazio in televisione ma le cose stanno per cambiare. In questi giorni è infatti arrivata una clamorosa indiscrezione sul suo futuro e si tratta di un nuovo reality.

Stando a quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, l’ex vippona è stata scelta in vista della prossima edizione di Pechino Express. A quanto pare la sua candidatura è stata approvata mentre altri suoi ex compagni di gioco sono stati depennati dalla lista. Questo reality però si affronta in coppia ed in merito a chi potrebbe essere la sua compagna di avventura vi è una clamorosa ipotesi che prende in considerazione Ivana Mrazova.

Pechino Express, Giaele in coppia con Ivana

La prima ipotesi su chi potrebbe essere la compagna di avventura della De Donà arriva proprio da Deianira. Secondo una segnalazione arrivata all’esperta di gossip, in coppia con l’ex gieffina dovrebbe esserci un’altra sua compagna di avventura. Nel dettaglio stiamo parlando di Ivana Mrazova, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed ospite proprio dell’edizione della De Donà.

Una conferma potrebbe essere arrivata proprio in queste ore. La Mrazova infatti era presente alla cena organizzata per aspettare la mezzanotte e festeggiare proprio il compleanno della De Donà. Adesso al pubblico non resta che attendere la presentazione ufficiale delle coppie per scoprire se questa ipotesi verrà confermata.