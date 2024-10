Rai, scoperta la passione segreta della conduttrice: “Lui è l’uomo dei miei sogni” | Il nome che infiamma il gossip

Un nuovo bollente gossip agita il dietro le quinte della rete televisiva Rai: la conduttrice ha una nuova passione.

Che si tratti di una nuova polemica in diretta o di presunti scontri dietro le quinte, in Rai il clima è sempre particolarmente agitato. Questa volta è stata una conduttrice della rete televisiva di Viale Mazzini a scaldare il clima con alcune sue dichiarazioni, arrivate del tutto inaspettate.

Di recente un volto ormai storico della rete, da diversi anni al timone di alcuni format di punta, ha parlato della sua vita privata ed ha rivelato di avere una passione segreta. La conduttrice in questione ha fatto il nome dell’uomo dei suoi sogni e questo non è passato inosservato perché si tratta di un volto a sua volta famoso ed amatissimo.

Rai, la confessione del volto amatissimo

Nel corso delle ultime stagioni televisive, in casa Rai si sono messi in mostra alcuni volti anche del cinema. Per esempio, l’attrice Anna Falchi ha conquistato un posto nel cuore degli italiani e non a caso è stata confermata al timone del format I Fatti Vostri al fianco del conduttore Tiberio Timperi. Per lei però è anche arrivata una nuova occasione al cinema e proprio di questo ha parlato nel corso di una recente intervista.

La conduttrice si è raccontata ai microfoni del settimanale Oggi ed ha parlato sia della sfera lavorativa che di quella privata. Due mondi che spesso finiscono per intrecciarsi ed a lei è accaduto sia con Fiorello che Stefano Ricucci. Nella vita della Falchi ci sono stati poi alcuni flirt ma le cose non sono andate per il meglio. In tal senso però la conduttrice ha parlato di un uomo che potrebbe stravolgerle la vita.

La passione segreta di Anna Falchi

Nel corso di questa intervista, la Falchi ha parlato dell’uomo che nell’ultimo periodo le avrebbe fatto perdere la testa e si tratta di un volto noto particolarmente amato. Di seguito le sue parole: “Adesso il mio sogno nel cassetto è Ibrahimovic. Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare“.

Un nome che ha infiammato il gossip in quanto il calciatore è particolarmente famoso ma sposato. Quella della Falchi potrebbe quindi essere solo una passione momentanea o platonica. Intanto però la conduttrice può sperare in un incontro, magari in quel di Milano.