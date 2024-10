Nikita Pelizon, la verità sul momento terribile che sta vivendo: la malattia scoperta all’improvviso ha stravolto la sua vita

L’ex gieffina Nikita Pelizon ha parlato della malattia scoperta all’improvviso e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Il pubblico ha visto per la prima volta Nikita Pelizon alcuni anni fa nel cast di Pechino Express ma la vera svolta per lei è arrivata due anni fa. La modella ha infatti preso parte ad una controversa edizione del Grande Fratello Vip, l’ultima con soli volti noti, ed ha anche conquistato la vittoria finale superando la sua diretta avversaria e favorita ossia Oriana Marzoli.

La vita per lei è cambiata e sono arrivate alcune occasioni, soprattutto nel mondo dell’arte e della musica. Nessuna nuova occasione invece nel campo televisivo e per questo sembra decisa ad un cambio nel suo team di lavoro.

Ma questa non è la sola novità della sua vita perché l’ex gieffina ha di recente parlato di una malattia appena scoperta e che ha cambiato tutto per lei.

Le ultime su Nikita Pelizon

Subito dopo la vittoria al Grande Fratello, la modella ha annunciato alcuni progetti sia come artista che come cantante. Inoltre, l’ex gieffina ha lanciato un controverso progetto basato sul contatto diretto con i fan che dovevano comprare un pacchetto di incontri con lei per un confronto di tipo motivazionale. Progetti che però non si sono rivelati del tutto vincenti e di Nikita si sono perse le tracce per un pò.

Di recente però ha annunciato un nuovo progetto musicale ed ha anche rilasciato una nuova intervista per parlare del suo futuro, dell’amica Helena Prestess, adesso nella Casa più spiata d’Italia. Non è però finita qui perché l’ex gieffina ha parlato anche di una novità non del tutto positiva della sua vita e si tratta di una malattia che le ha cambiato la vita.

La malattia di Nikita

Durante una sua nuova intervista al microfoni di Tag24, l’ex gieffina ha rivelato il motivo dietro alcune difficoltà di questo periodo: “Mi hanno riscontrato dei problemi al cuore. Da una parte c’è l’emotività anche se ho cercato di rimanere forte perché chi mi segue sa quanto io sia una persona positiva. Ad un certo punto bisogna anche essere onesti con se stessi e capire che forse è il momento di fermarsi anche se non sono abituata a farlo“.

Una scoperta che ha cambiato anche i suoi piani: “Ho deciso di mettere anche l’arte in pausa e con la musica sto cercando di continuare perché mi piace tremendamente“. Nuovi progetti quindi dettati anche da una malattia che si è presentata come un fulmine a ciel sereno.