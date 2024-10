Bonus 1000 euro, se soddisfi questi requisiti ti spettano di diritto: con una richiesta ti arrivano subito sul conto

Il 2024 ha portato con sé una ventata di novità per i lavoratori dipendenti, soprattutto sul fronte dei benefici aziendali.

La nuova Legge di Bilancio nasconde una piccola ma importante opportunità, ovvero un bonus esentasse fino a 1.000 euro per chi soddisfa determinati requisiti.

Per molti lavoratori, trovare soluzioni per mantenere stabile il proprio potere d’acquisto è diventato una vera sfida, soprattutto considerando che gli stipendi sono rimasti invariati nonostante l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Mentre le famiglie in difficoltà possono richiedere dei bonus Statali, che rappresentano una vera ancora di salvezza, i lavoratori dipendenti possono richiedere diverse agevolazioni al proprio datore di lavoro.

I Fringe Benefit fanno parte di questi sostegni economici, e non sono altro che una serie di benefici extra, messi a disposizione dalle aziende per i loro dipendenti. Questi vantaggi vanno dai classici buoni spesa, che possono essere utilizzati per fare acquisti presso supermercati o negozi, fino al rimborso delle utenze domestiche, aiuti l’affitto della prima casa o per il pagamento degli interessi sul mutuo.

Fringe Benefit, perché sono così apprezzati?

Tra i Fringe Benefit più amati si trova l’auto aziendale, che permette di risparmiare sui costi di trasporto, e l’assicurazione sanitaria integrativa, che offre una protezione in più in caso di necessità mediche. Alcune aziende mettono a disposizione anche un bonus carburante, molto utile in vista degli aumenti del diesel previsti dal governo.

Nel 2023 il tetto massimo era stato elevato a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico, come misura straordinaria per fronteggiare la crisi energetica e le difficoltà post-pandemia, ma nel 2024, il Governo ha deciso di ridimensionare gli importi.

Come avere i 1000 euro di fringe benefit?

I limiti del nuovo anno sono stati fissati a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e a 2.000 euro per coloro che hanno figli. Questo cambiamento, sebbene possa sembrare un passo indietro rispetto ai 3.000 euro del 2023, rappresenta comunque un miglioramento rispetto ai limiti del passato, quando il tetto massimo era di soli 258,23 euro.

Per ottenere il bonus di 1.000 o 2.000 euro esentasse, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici, infatti i bisogna reddito lordo annuo non superiore a 2.840,51 euro, che sale a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni. Un altro aspetto importante è che i requisiti devono essere verificati ogni anno aggiornando i propri dati entro il 31 dicembre.