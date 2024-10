Truffa, la tua carta è stata clonata e nemmeno te ne accorgi: con una notifica ti rubano tutto | Di’ addio ai risparmi

Quando ricevi un messaggio dalla tua banca, la prima reazione è fidarti, tuttavia spesso si nasconde una truffa ben più articolata.

Le truffe via SMS non sono una novità, ma negli ultimi tempi si sono evolute in maniera estremamente sofisticata, e un esempio classico è l’email che simula perfettamente una comunicazione bancaria ufficiale.

Logo della banca, firma digitale e il tono rassicurante sono studiati per convincerti che quel messaggio è autentico, anche il testo, solitamente, è breve e diretto e spesso recita frasi come: “La tua carta è stata clonata. Clicca qui per risolvere il problema“. A quel punto, la vittima, presa dall’ansia di proteggere i propri fondi, clicca sul link senza pensarci due volte.

Quello che accade dopo è preoccupante. Il link attiva un malware che si insinua nel dispositivo della vittima. Questo software malevolo può monitorare le attività del telefono, intercettare dati sensibili come codici PIN, password e persino i dati NFC (Near Field Communication), ossia la tecnologia utilizzata per i pagamenti contactless. Una volta che i truffatori hanno accesso a queste informazioni, possono duplicare la carta e iniziare a prelevare i risparmi senza che la vittima se ne accorga fino a quando non è troppo tardi.

Come funzionano queste truffe?

Quello che rende queste truffe così efficaci è l’elemento psicologico, infatti truffatori sanno benissimo come sfruttare la paura delle persone di perdere i loro risparmi.

L’urgenza di un messaggio del genere, unita al fatto che proviene apparentemente da una fonte affidabile come la banca, crea una situazione di panico e in questi momenti l’istinto spinge la vittima ad agire subito, senza prendere il tempo di verificare l’autenticità del messaggio.

Per difenderti bastano due mosse

La protezione da queste truffe non richiede misure complicate, perciò prima di tutto bisogna ricordarsi di non mai cliccare su link sospetti ricevuti tramite SMS o email, anche se sembrano provenire dalla banca. In caso di dubbi, è sempre meglio contattare direttamente l’istituto bancario tramite i canali ufficiali (telefono o app). infatti se il messaggio è davvero urgente, l’istituto lo confermerà in modo sicuro.

Un altro passo importante è dotare il proprio dispositivo di un buon software di sicurezza, capace di rilevare malware e altre minacce, disabilitando anche l’NFC quando non è strettamente necessario. Chi vuole una protezione ancora maggiore, l’uso di carte virtuali o di strumenti di autenticazione a più fattori può garantire un livello di sicurezza più elevato durante i pagamenti.