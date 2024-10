“È stato un pezzo di m**da”: Amadeus, la scoperta del tradimento rivelata in diretta | Una reazione del tutto inaspettata

Il conduttore Amadeus al centro di una clamorosa rivelazione in diretta: ecco come ha scoperto del tradimento.

Dopo il clamoroso addio alla Rai, il conduttore Amadeus si è subito rimesso in gioco e lo ha fatto con una nuova rete televisiva. Stiamo parlando del canale Nove e del format dal titolo Chissà chi è, in onda nella fascia pre-serale. Si tratta di un format simile ad I Soliti Ignoti con una coppia di amici, parenti o fidanzati che arrivano in studio per scoprire qualche dettaglio particolare della vita di alcuni ignoti.

Nel corso delle varie puntate andate in onda fino a questo momento, hanno fatto il loro arrivo in studio anche personaggi della musica, dello spettacolo e dello sport. Volti noti che tutti conoscono ma che nascondono dei piccoli segreti in grado di stupire tutti, conduttore compreso.

Questo è quanto accaduto nel corso di una recente puntata andata in onda e che ha visto uno degli ospiti raccontare al conduttore come ha scoperto del tradimento.

Chissà chi è, il tradimento

Durante un recente appuntamento andato in onda di Chissà Chi è, il conduttore ha accolto in studio un personaggio particolarmente amato dal pubblico italiano. Nel dettaglio stiamo parlando di Ludovica Comello che si è fatta conoscere dal pubblico prima come cantante e poi come conduttrice televisiva. Nel corso del suo intervento, la Comello ha parlato di un episodio particolare della sua vita e legato al suo primo tatuaggio sul collo.

La nota cantante ha raccontato di aver fatto quel tatuaggio in compagnia di un suo ex fidanzato ma non è finita qui. Il particolare clamoroso è che proprio mentre faceva quel tatuaggio, la ragazza ha scoperto del doloroso tradimento. Una storia inaspettata e a tratti surreale che ha scatenato anche la reazione del padrone di casa ma vediamo quanto accaduto.

Il racconto di Ludovica Comello

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 9 ottobre, la Comello ha raccontato di quando si trovava in uno studio per tatuaggi e con una scusa il fidanzato le ha comunicato di dover scendere in strada per incontrare un suo amico. Dopo pochi minuti però la Comello si è ritrovata lì una sua amica: “Dopo dieci minuti risale non lui, ma la mia migliore amica che, casualmente, stava passando di lì. Con una faccia di difficoltà massima mi dice che l’aveva visto pomiciare con una ragazza sotto al palazzo“.

Come ha reagito la cantante? La Comello ha rivelato: “Ho portato a termine il tatuaggio senza rivolgergli parola, ho affrontato il discorso dopo aver pagato”. Non si è fatta attendere la reazione di Amadeus che ha sottolineato: “Ma è stato proprio un pezzo di m**da“. Le sue parole hanno trovato il sostegno di tutto lo studio.