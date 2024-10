Il Paradiso delle Signore, Ciro da questo momento non potrà più nascondersi: faccia a faccia con il suo oscuro passato

Nuove anticipazioni in vista delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: nuovo dramma per Ciro Puglisi.

Prosegue la messa in onda de Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio di Rai 1 con nuovi scoppiettanti appuntamenti in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Ogni puntata è infatti in grado di raggiungere una importante quota share nonostante i tanti cambiamenti.

Questo perché la trama della soap è in grado di regalare ogni volta grandi sorprese e colpi di scena come quello che vede protagonista Ciro Puglisi. Il barista siciliano non sta affrontando un momento semplice e le cose per lui potrebbero peggiorare. Tutto a causa di una telefonata ma vediamo nel dettaglio cosa dicono le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore: il dramma di Ciro

La famiglia Puglisi ha fatto il suo arrivo a Milano dalla Sicilia durante l’ottava stagione, sia per cercare fortuna che per stare vicino alla loro primogenita Maria. Per tutti i membri della famiglia non è stato semplice adattarsi alle nuove convenzioni milanesi e soprattutto per un uomo all’antica come Ciro. Questi però, anche per amore delle figlie, si è aperto alle novità così come sua moglie Concetta.

Adesso che per la famiglia sembrava andare tutto per il meglio, è però arrivato un fulmine a ciel sereno. Nel corso delle puntate andate in onda abbiamo infatti visto Ciro e Concetta litigare a causa di Mimmo. Si tratta di un giovane poliziotto siciliano, trasferito a Milano, che il padre vorrebbe far vivere proprio con i Puglisi. Questi scatenerà una nuova guerra in famiglia e dai risolti inaspettati.

Il segreto di Ciro

Le anticipazioni delle puntate in programma nella settimana 14-18 ottobre sembrano annunciare nuovi colpi di scena per Ciro. La telefonata dalla Sicilia metterà tutti in agitazione ma soprattutto l’uomo che dovrà dare delle spiegazioni alla moglie. Secondo quanto viene fuori, Puglisi racconterà a Concetta un oscuro segreto legato proprio al suo passato in Sicilia. Questa confessione non solo lascerà la donna senza parole ma non farà altro che allontanarli ancora di più.

Ma in cosa consiste questo oscuro segreto? Le anticipazioni non rivelano questo dettaglio ma secondo molti le ipotesi sono due. Il giovane ospite potrebbe essere il figlio segreto di Ciro o in alternativa potrebbe essere legato ad eventuali problemi con la giustizia di Puglisi. Un segreto che senza dubbio getterà una grande ombra su di lui e non resta che attendere la messa in onda per scoprire di cosa si tratta e come cambierà la vita di Ciro e della sua famiglia.