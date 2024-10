“Spero venga eliminata”: due concorrenti di Ballando con le Stelle sono ai ferri corti | Rivali anche lontano dalla pista

Due attuali concorrenti di Ballando con le Stelle sembrano essere l’uno contro l’altro anche dietro le quinte.

Ballando con le Stelle è uno degli show più amati e seguiti dal pubblico di Rai 1. Affidato alle sapienti mani della conduttrice Milly Carlucci, il format ogni sabato è in grado di mettere a segno ascolti molto interessanti. Un risultato che nasce grazie anche al cast di volti noti che scelgono di mettersi in gioco in vesti completamente diverse dal solito.

Un cast formato da nomi dello sport, dello spettacolo e della musica che animano il palco ma a quanto pare agitano anche il dietro le quinte. Alcuni scontri infatti sono soliti andare in scena in diretta e soprattutto tra concorrenti e membri della giuria.

In realtà alcune rivalità sembrano nascondersi anche dove l’occhio della telecamera è meno presente ed in queste ore sembrerebbe essere arrivata una conferma in tal senso.

Rivalità a Ballando con le Stelle

Il programma prevede una messa in onda in prima serata e di volta in volta vengono realizzate anche delle riprese dietro le quinte. Queste immagini mostrano spesso i ballerini professionisti ed i relativi volti noti con cui ballano alle prese con le prove della coreografia. Qui spesso i concorrenti parlano delle proprie esibizioni e quindi non sempre vengono fuori quelle rivalità nascoste.

Eppure qualcosa che non va tra i concorrenti sembrerebbe esserci e lo conferma quanto accaduto di recente nello studio del format La Volta Buona. Nel corso delle ultime puntate la conduttrice Caterina Balivo ha ospitato Alan Friedman e la ballerina Giada Lino e proprio dalle parole del giornalista è emersa una inaspettata antipatia.

Le parole di Alan Friedman

Il noto giornalista statunitense ha parlato della sua avventura a Ballando e del grande cambiamento fisico a cui è andato incontro in queste settimane. Poi ha deciso di accontentare la richiesta della padrona di casa ed ha fatto i nomi dei possibili vincitori. Queste sue parole hanno forse fatto venir fuori una rivalità inaspettata: “Secondo me, la vittoria se la giocano Bianca Guaccero e Nina Zilli, spero che Federica Nargi e altri vengano eliminati“.

Friedman ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda i più giovani, vedo una bella sfida tra Anna Lou Castoldi e Tommaso Marini e, poi, ci sono gli over 60, o i “morti”, e cioè io, Luca Barbareschi e Francesco Paolantoni”. A quanto pare quindi il giornalista non considera la Nargi poi così brava e chissà se lei deciderà di rispedire al mittente questa poco velata critica da parte del rivale.