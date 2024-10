Raul Dumitras, quello strano movimento social che svela il suo nuovo interesse: il pubblico di Temptation la conosce bene

L’ex protagonista di Temptation Island, Raul Dumitras potrebbe avere un nuovo interesse ed il pubblico di Canale 5 la conosce bene.

Durante la scorsa estate, il pubblico ha conosciuto e si è affezionato ad un nuovo volto ossia quello di Raul Dumitras. Il ragazzo si è infatti messo in gioco nel corso della consueta versione estiva di Temptation Island. L’avventura però per lui non è finita bene in quanto la fidanzata Martina ha ammesso di non amarlo più, lo ha lasciato e adesso sta cercando un nuovo amore sul trono di Uomini e Donne.

Al contrario della sua ex, Raul sembra tornato al suo lavoro anche se continua a far discutere la sua possibile partecipazione in questa edizione del Grande Fratello. In ogni caso Dumitras è tornato a casa, negli uffici dell’azienda di famiglia e da lì sembra aver perso la testa per una donna.

Fino a questo momento si sono alternati diversi presunti flirt per lui ma adesso c’è un nuovo nome che sembrerebbe stuzzicare l’interesse del ragazzo.

Raul Dumitras e le foto su Instagram

Come abbiamo detto, il pubblico di Canale 5 ha visto Raul per la prima volta nel cast di Temptation. Nonostante alcuni atteggiamenti sopra le righe, il ragazzo ha conquistato tutti anche con la sua simpatia. Una volta terminato il programma è finito al centro di qualche gossip in quanto è stato visto spesso in compagnia di ragazze ma soprattutto ex tentatrici del suo villaggio. Nomi che hanno sempre stuzzicato chi lo segue.

Adesso però c’è una nuova interessante indiscrezione che lo riguarda e che vede coinvolta anche una ragazza che il pubblico di Temptation conosce bene. Nel dettaglio stiamo parlando di Millie, protagonista dell’edizione adesso in onda del noto reality. A quanto pare Raul sembra apprezzare molto le foto della ragazza sui social.

Millie e i like di Raul

Come segnalato da Amedeo Venza, il giovane è solito mettere mi piace alle foto di Millie, anche ad alcune che risalgono a qualche anno fa. Secondo gli utenti social quindi Raul ha spulciato bene il profilo della ragazza che sta facendo discutere nel suo villaggio. Mille è infatti arrivata a Temptation dopo la richiesta del fidanzato Michele che non sa ancora se fidarsi di lei.

Nelle puntate andate in onda, i due non si sono ancora confrontati e quindi non è ancora dato sapere se sono usciti insieme o single. Nel mentre però Raul, che sta seguendo da casa questa edizione del reality, sembrerebbe apprezzare molto la ragazza. Qualcuno attende quindi un colpo di scena e magari un avvicinamento tra i due se Millie dovesse lasciare il reality da sola.