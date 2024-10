Eurospin, questo elettrodomestico lo trovi anche nelle pasticcerie: qui lo trovi a metà prezzo | Mettilo nel carrello

Da Eurospin sta per arrivare un’offerta su un elettrodomestico talmente professionale da fare invidia anche alle pasticcerie più professionali. Il suo punto forte però è il prezzo piccolissimo.

Con i rincari dell’ultimo periodo, il risparmio diventa essenziale, infatti le famiglie italiane sono sempre più attente alle loro scelte mentre sono a fare shopping o mentre fanno acquisti di prodotti alimentari. Tra l’aumento delle bollette di luce e gas, i rincari sui prodotti alimentari e la benzina, e il peso delle tasse, il budget familiare rischia di essere messo sotto pressione, spingendo le persone a cercare soluzioni per ridurre le spese quotidiane.

Eurospin, da sempre attento ai bisogni delle famiglie, propone prezzi competitivi e offerte che aiutano a unire qualità e risparmio, diventando un punto di riferimento per chi cerca prodotti di uso quotidiano senza dover spendere cifre esorbitanti.

Le offerte proposte dalla catena di supermercati non riguardano solo i generi alimentari, ma anche articoli per la casa e elettrodomestici che possono fare la differenza nel lungo termine, offrendo un aiuto concreto a chi ha necessità di ridurre i costi senza rinunciare alla qualità.

Offerte Eurospin: il meglio per la tua cucina

A differenza delle aziende concorrenti, Eurospin ha saputo mantenere il proprio impegno nel garantire prodotti a basso costo senza compromettere la qualità. Nonostante l’incertezza economica, continua a proporre soluzioni con un’ottima qualità/prezzo. Da lunedì, arriverà un’offerta esclusiva su un elettrodomestico davvero imperdibile, che sarà disponibile con uno sconto davvero invitate. Eurospin infatti metterà in offerta una impastatrice planetaria professionale, un elettrodomestico fondamentale sia per le preparazioni casalinghe che per chi si diletta nella pasticceria. Questo tipo di elettrodomestico è talmente efficiente e versatile da essere impiegato anche nelle pasticcerie professionali.

Le caratteristiche tecniche di questa impastatrice planetaria sono di alto livello, infatti è dotata di un capiente recipiente in acciaio inox da 5 litri, ideale per impasti voluminosi e consistenti. La sua potenza di 1000 W garantisce prestazioni eccellenti anche nelle lavorazioni più impegnative, come pane e pizza, che richiedono una notevole forza muscolare. Inoltre, la macchina è equipaggiata con 6 velocità regolabili e una funzione “pulse” per adattarsi a diversi tipi di preparazioni, dalla semplice miscelazione all’impasto più corposo.

Impastatrice professionale a un costo eccezionale

In dotazione vengono forniti 3 accessori che permettono di eseguire vari tipi di lavorazione (gancio per impasti, frusta per montare e pala per mescolare), oltre a un coperchio antispruzzo, che facilita il mantenimento della pulizia in cucina durante l’uso. Questa impastatrice perciò, si presenta come una soluzione completa per chi desidera avere un elettrodomestico funzionale e affidabile.

Con Eurospin poi, c’è la possibilità di acquistare l’impastatrice planetaria sia nei punti vendita che sul sito ufficiale eurospin.it. L’acquisto online permette di scegliere tra due comode modalità di consegna: ritiro in negozio oppure consegna a domicilio, con un piccolo costo aggiuntivo di soli 4,99 euro. In più, l’elettrodomestico è coperto da una garanzia di 3 anni, ulteriore segno della qualità e della durata del prodotto.