Cancellata dal palinsesto: brutto colpo per Caterina Balivo | La frase in diretta ha fatto infuriare tutti dietro le quinte

Posizione scomoda per la conduttrice Caterina Balivo punita dai vertici Rai dopo la frase in diretta: cosa è accaduto.

La conduttrice Caterina Balivo è di nuovo nell’occhio del ciclone. Il suo ritorno in Rai lo scorso anno non si è rivelato essere semplice e lo confermano gli ascolti de La Volta Buona. I dati ufficiali non hanno infatti mai soddisfatto del tutto gli addetti ai lavori. Nonostante questo il format è stato confermato anche in questa stagione televisiva ma con qualche novità.

Tra queste troviamo lo spazio per la cronaca nera, che ha attirato l’attenzione a causa del continuo confronto con Ore14 in onda su Rai 2. Ed inoltre tra le novità abbiamo anche i giochi da casa con i telespettatori che chiamano per partecipare in diretta.

Proprio questa seconda novità ha però messo in crisi la conduttrice che si è lasciata andare ad una frase che ha fatto infuriare anche i vertici della rete televisiva stessa.

Caterina Balivo fuori controllo

Durante la puntata andata in onda lo scorso giovedì 10 ottobre, la conduttrice Caterina Balivo era impegnata nel consueto gioco da casa in compagnia di Beppe Convertini. Dopo una prima telespettatrice, la padrona di casa del talk ha chiuso la telefonata con una frase sarcastica: “Grazie per aver chiamato e grazie agli autori per questo gioco. Prossima telefonata…”.

Le sue parole hanno attirato l’attenzione di tutti, in primis quella di Convertini che le ha quindi chiesto: “Ma come non ti piace questo gioco?”. La Balivo ha quindi sottolineato: “I giochi in tv non mi piacciono“. Diversi utenti social non sono rimasti in silenzio ed hanno sottolineato la poca educazione della conduttrice che ha criticato il gioco di un programma che le ha permesso il ritorno in Rai ed a quanto pare anche i vertici potrebbero non aver preso bene la cosa.

Rai, il caso Balivo

Come fatto notare dal giornalista Giuseppe Candela, i vertici Rai potrebbero essere particolarmente arrabbiati e decisi a punire la conduttrice ‘cancellandola dal palinsesto’. Non stiamo parlando di una cancellazione definitiva de La Volta Buona, che continua ad andare in onda con la Balivo al posto di comando. Stiamo invece parlando della piattaforma RaiPlay su cui vengono di volta in volta caricate le puntate per permettere al pubblico di rivederle.

E intanto la puntata di ieri non risulta caricata su RaiPlay. #lavoltabuona https://t.co/jywtUUytw2 pic.twitter.com/EWkl5MYjKY — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 11, 2024

Candela ha sottolineato come dal catalogo de La Volta Buona manchi proprio la puntata incriminata e durante la quale la Balivo si è lasciata andare al commento in questione. Non è dato sapere se quella puntata non verrà più caricata e messa a disposizione del pubblico oppure se i vertici decideranno di caricarla senza la parte dei giochi.