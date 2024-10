Fuga improvvisa da Mediaset: il conduttore strizza l’occhio alla concorrenza | Pronto a firmare un contratto milionario

Un noto conduttore delle reti Mediaset potrebbe presto firmare un contratto milionario con la concorrenza.

Nonostante i tanti cambiamenti degli ultimi anni, in casa Mediaset ci sono alcuni volti ancora familiari ai vertici ed al pubblico. Sono quei conduttori su cui Pier Silvio Berlusconi sembra puntare molto per assicurare una buona offerta ma anche per ottenere degli ottimi ascolti.

Nonostante la grande stima però proprio uno dei suoi fedelissimi sembrerebbe avere un certo interesse non solo per la diretta concorrenza, ossia la rete televisiva Rai, ma anche per uno dei suoi format di punta. A quanto pare pur di condurlo sarebbe disposto a firmare un nuovo contratto ma vediamo di chi si tratta e cosa ha dichiarato in merito.

Dalla Mediaset alla Rai

Nel corso degli anni il pubblico ha assistito spesso a delle vere e proprie rivoluzioni. Un mercato della televisione intenso che ha visto spesso conduttori di punta della Rai trasferirsi alla Mediaset. Basti pensare a Paolo Bonolis ed alla sua decisione prima di lavorare per la Tv di Stato e poi di passare alla diretta concorrenza. Una situazione che adesso potrebbe ripetersi al contrario ma con protagonista un altro volto noto ossia Gerry Scotti.

Il conduttore sin dall’inizio della sua carriera ha lavorato per la Mediaset e Berlusconi. Negli anni si è occupato di format di punta ed anche in questa stagione televisiva è stato confermato al timone di diversi programmi e di alcuni graditi ritorni. Un vero e proprio attestato di stima da parte di Pier Silvio che a quanto pare sarebbe anche disposto ad una deroga per farlo felice. A quanto pare infatti Scotti vorrebbe conduttore il Festival di Sanremo.

Il sogno di Gerry Scotti

Il conduttore ha rilasciato una recente intervista ai microfoni di TvBlog ed ha anche parlato della tanto chiacchierata possibilità di vederlo sul palco dell’Ariston come conduttore. In merito ha candidamente ammesso: “Certo che mi piacerebbe farlo e il mio editore mi ha già dato il permesso, ma solo per quella settimana“. A quanto pare Pier Silvio potrebbe dare il via libera al conduttore che al momento resta un volto Mediaset con tanto di contratto della durata di due anni.

Una vera e propria eccezione in quanto sappiamo che una volta firmato con la Mediaset non si ha il permesso di andare in Rai, anche se per una breve collaborazione. Un esempio è Barbara D’Urso che per diversi mesi, a causa del suo contratto, non ha firmato alcuna ospitata con la rete di Viale Mazzini. Non resta che attendere eventuali sviluppi per scoprire se sarà davvero Pier Silvio così clemente.