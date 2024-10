Il cantante sogna Sanremo: Carlo Conti pronto a mettere a segno il suo primo colpo di scena | Un ritorno atteso ben sei anni

Il conduttore Carlo Conti potrebbe mettere a segno un vero colpo di scena in vista di Sanremo: un ritorno tanto atteso.

Dopo tanti anni con al timone Amadeus, nel 2025 il Festival di Sanremo farà il suo ritorno in onda con un nuovo padrone di casa. Dopo tante ipotesi e valutazioni, i vertici Rai hanno scelto di affidare tutto alle sapienti mani di Carlo Conti, che in passato si è già occupato della kermesse musicale.

Il conduttore ha già parlato di alcune importanti novità e la prima riguarda la durata della messa in onda che sarà molto più breve se comparata con le ultime. Inoltre, il nuovo direttore artistico ha annunciato delle novità anche per quanto riguarda artisti in gara ed ospiti musicali.

In tal senso una nuova intervista rilasciata da un noto esponente della musica italiana ha spinto molti ad ipotizzare un colpaccio di Conti ma vediamo di chi si tratta.

Un colpaccio per Carlo Conti

Nel corso degli ultimi anni diversi artisti si sono rimessi in gioco sul palco di Sanremo. Basti pensare a Giorgia o ad Elisa che si sono presentate alle selezioni con nuovi brani a diversi anni dalle loro prime esperienze proprio sul palco del teatro dell’Ariston. I graditi ritorni potrebbero però non essere finiti qui, sia in gara che come ospiti musicali. Vi è infatti un altro grande nome della musica italiana che potrebbe fare ritorno.

Nel dettaglio stiamo parlando del noto artista emiliano Luciano Ligabue che di recente ha annunciato nuovi appuntamenti live. Il noto artista non smette di fare musica ma soprattutto non smette mai di stupire il pubblico e proprio per questo ha espresso il desiderio di tornare a Sanremo lasciando tutti senza parole.

Il sogno di Luciano Ligabue

In vista di tutte queste importanti novità, il cantante ha rilasciato una breve intervista al settimana Tv Sorrisi e Canzoni. Come riportato da Leggo, l’artista ha parlato della sua presenza a Sanremo nel 2019 e di come si sia sentito inadeguato seduto sul trono e con una chitarra gigante. Vorrebbe recuperare e quindi il suo sogno è quello di partecipare al prossimo Sanremo: “Volevo fare qualcosa di punk, ma è venuta fuori una ciofeca perché io non so recitare!”.

Inoltre ha aggiunto: “Quando sono salito sul palco seduto su un trono, mi sono lasciato prendere dalla tensione, anziché fare capire che era un gioco”. Il cantante quindi vorrebbe fare il suo ritorno da artista e regalare uno show al suo pubblico. Con ogni probabilità quindi prenderebbe parte al Festival non come arista in gara ma come super ospite.