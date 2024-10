Nessuna l’ha più vista dietro le quinte: cacciata dal cast di Amici all’improvviso | Scelto anche il nome della sua sostituta

Nuovo improvviso addio nel cast della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: spunta anche la sostituta.

Dopo mesi di lunga attesa ha fatto il suo ritorno in onda anche Amici di Maria De Filippi. Il pubblico del noto talent ha visto gli insegnanti scegliere i rispettivi allievi e questi si sono già cimentati nelle prime prove di ballo e canto.

Durante questi primi appuntamenti però l’attenzione dei telespettatori non era tutta per gli allievi ma molti hanno seguito con interesse le prime decisioni della nuova insegnante ossia Deborah Lettieri e non solo. Alcuni hanno notato delle novità anche per quanto riguarda i ballerini professionisti.

Vi è infatti un volto amatissimo del programma che nessuno ha visto, nemmeno dopo le quinte, e conferma il suo addio al format ma vediamo cosa sappiamo.

Tutte le novità ad Amici

Questa nuova edizione di Amici ha preso il via con alcune novità. La prima, quella più importante, riguarda l’addio di Raimondo Todaro che la redazione ha scelto di non confermare come insegnante di latino. Al suo posto Deborah Lettieri, ballerina storica del Crazy Horse di Parigi ma non è finita qui. Non è passata inosservata anche l’assenza di alcune ballerine professioniste come Giulia Stabile, collegata però da Londra.

Altre due ballerine non si sono viste. La prima è Giulia Pauselli che non si è ancora esibita e non è dato sapere se tornerà nella fase serale del programma. La seconda assenza che non è passata inosservata è quella della ballerina di latino e moglie di Raimondo ossia Francesca Tocca.

L’addio di Francesca Tocca

Molti utenti social si sono stupiti ma soprattutto fatti delle domande quando alla dimostrazione di latino non hanno visto la Tocca. La ballerina è da diversi anni uno dei simboli del programma ed ha fatto innamorare tutti ballando sul palco con gli allievi. Secondo quanto riferisce SuperguidaTv, non ci sarà alcun ritorno per lei, nemmeno nella fase serale del programma. Lo conferma anche il fatto che nel cast risulta presente una new entry.

Chi avrebbe preso il posto della Tocca è la ballerina Eleonora Riccardi, originaria di Roma. Anche lei si è avvicinata al mondo della danza da giovanissima ed ha fatto diverse esperienze con alcuni dei più bravi insegnanti di latino. Inoltre ha nel suo bagaglio anche diverse esperienze in alcuni programmi per la televisione. Tanta esperienza quindi che metterà a disposizione degli allievi ed ora al pubblico non resta che attendere per vederla sul palco.