Pippo Baudo, nel suo passato c’è una donna davvero speciale: anche la Ricciarelli era gelosa della sua presenza

Sono state tante le donne che hanno fatto parte del passato del conduttore Pippo Baudo: di lei però era gelosa anche la Ricciarelli.

Da diversi anni ormai manca dalle scene ma Pippo Baudo è un nome che ha ancora un certo peso nel panorama televisivo italiano. Il conduttore è stato il padrone di casa di tanti format di successo ma soprattutto ha contribuito a diverse scoperte nel campo dello spettacolo e della musica.

Sono in molti coloro che ancora oggi lo ringraziano per la grande occasione che si è poi trasformata in un trampolino di lancio. Tra queste anche tante donne che oggi sono conduttrici, cantanti e showgirl affermate. Ma tra di loro vi è una donna in particolare che al suo fianco ha fatto ingelosire anche Katia Ricciarelli.

Lo ha ammesso la stessa soprano quando di recente ha parlato proprio del suo matrimonio con Baudo e di tutte le cose che le davano fastidio.

Pippo Baudo e il rapporto con la Ricciarelli

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono uniti in matrimonio nel 1986 ed il loro legame è rimasto stabile per diversi anni ossia fino al 2004 quando si sono separati, salvo poi divorziare solo nel 2007. Un rapporto il loro speciale ma non sempre semplice in quanto dopo poco tempo dal loro incontro, la Ricciarelli rimase incinta e proprio il conduttore la convinse ad abortire in quanto troppo presto per creare una famiglia.

I due poi non hanno più avuto figli e la loro unione è così terminata. Una storia però speciale per stessa ammissione della soprano che al Corriere della Sera ha parlato dei loro primi incontri, della mancata gelosia di lui e della donna che per anni le ha fatto temere per la sua unione ma vediamo di chi si tratta.

I timori di Katia Ricciarelli

Nel parlare del suo rapporto con Baudo, la soprano ha rivelato cosa più di tutto le procurava dispiacere ossia la quasi assente gelosia di lui: “Mi mandavo da sola delle rose gialle, senza biglietto, per farlo insospettire. “Di chi saranno mai?”, gli domandavo ingenua. Ma lui niente, non reagiva“. Al contrario del conduttore, lei invece è sempre stata gelosa, soprattutto delle tante donne che lo circondavano.

La Ricciarelli ha però ammesso: “Di una in particolare? La modella svedese, Brigitte Nielsen“. Una presenza quindi scomoda per la soprano ma non è stato il tradimento il motivo della loro separazione. La soprano ha rivelato infatti come sia stata la distanza fisica e mentale a sancire la fine della loro unione.