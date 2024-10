Rai, il volto più amato rompe il silenzio e parla del suo addio: decisione legata ad un momento delicato del suo privato

Uno dei volti più amati dal pubblico della rete televisiva Rai ha finalmente rivelato il motivo dietro il suo improvviso addio.

Nel corso degli ultimi anni il pubblico della rete televisiva Rai ha assistito ad alcuni importanti cambiamenti. Novità non solo per quanto riguarda la programmazione giornaliera ma anche i conduttori e le conduttrici hanno cambiato i loro impegni.

In alcuni casi ci sono state delle conferme solo che al timone di format nuovi e diversi dai soliti. In altri casi invece abbiamo assistito ad alcuni clamorosi addii. Basti pensare al conduttore Fabio Fazio oppure all’addio della giornalista Lucia Annunziata.

Anche in questi ultimi mesi ci sono stati alcuni dolorosi addii come quello di Amadeus e non è finita qui perché nelle ultime settimane anche una donna amatissima è sparita dalla scena.

Nuovo addio in Rai

Nel corso degli anni alcuni volti sono divenuti familiari al pubblico della Rai e per questo ogni addio ha un suo peso. Questo è anche il caso di una cantante amatissima che di recente ha lasciato il suo ruolo da giurata in uno dei format più amati della rete. Nel dettaglio stiamo parlando di Loretta Goggi che non appare più nel cast del Tale e Quale Show di Carlo Conti. Al suo posto ha fatto il suo arrivo in studio Alessia Marcuzzi.

Un addio che i diretti interessati avevano annunciato già alcune settimane prima della messa in onda della prima puntata senza però rivelare il motivo. Alcuni hanno ipotizzato un licenziamento da parte della rete mentre altri hanno parlato di possibili problemi in studio. In realtà la decisione è stata presa proprio dalla cantante e per un motivo ben preciso.

Le parole di Loretta Goggi

L’interprete di Maledetta Primavera ha rotto il silenzio attraverso i suoi social per spiegare come mai non è stata confermata nel cast dello show di Rai 1. Una decisione che ha preso lei stessa: “Vi ho comunicato l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente”.

Il motivo quindi di questa scelta è personale: “Voglio godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote“. Nessun dissenso, nessuna lite o problemi di contratto con la rete, la Goggi è solo appagata grazie alla sua vita privata.