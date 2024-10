Ha mentito in diretta: Rebecca Staffelli chiamata a smascherare la gieffina | La foto svela come stanno davvero le cose

Rebecca Staffelli invocata dal pubblico del Grande Fratello dopo la bugia detta dalla gieffina nel corso della diretta.

Le dinamiche di questa edizione del Grande Fratello sono ormai entrate nel vivo. I concorrenti riescono ogni settimana a dire la loro e regalare al pubblico sorprese ma anche colpi di scena. Inoltre, le loro dichiarazioni sono di volta in volta in grado di aprire anche nuove discussioni tra il pubblico.

Proprio in queste ore è arrivato un clamoroso colpo di scena legato ad alcune dichiarazioni rilasciate da una gieffina nel corso dell’ultima puntata andata in onda in prima serata. La ragazza potrebbe aver raccontato una bugia al conduttore ed ora chi potrebbe smascherarla è Rebecca Staffelli. Vediamo di chi si tratta e cosa è emerso in queste ore.

Un nuovo giallo al Grande Fratello

Durante l’ultima puntata andata in onda in diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato in diretta un gossip lanciato da Biagio D’Anelli. Secondo alcune segnalazioni arrivate a questi, ci sarebbe stato un fortuito incontro estivo tra due concorrenti della casa ossia Yulia e Luca Gigioli, detto Giglio nella casa più spiata d’Italia. D’Anelli ha raccontato di un incontro dei due in estate in un noto locale toscano.

Messi di fronte al gossip, i due hanno negato e Yulia ha anche aggiunto di non essere mai stata in Toscana questa estate. Come sempre il pubblico dei social non si è fidato delle dichiarazioni di una gieffina e quindi in molti si sono messi a spulciare il profilo social della diretta interessata. Nel controllare i post è emersa una verità leggermente diversa da quella raccontata da Yulia ed il caos adesso agita Twitter.

L’appello a Rebecca Staffelli

Spulciando i social della modella in questione sono emerse due foto particolari. La prima risale al mese di luglio e si vede Yulia in posa al Luca Festival, la seconda invece risale alla fine di agosto e vede la modella sempre nella città toscana. Secondo alcuni la modella vive lì e quindi non è una stranezza trovare certe foto, secondo altri invece la modella ha categoricamente smentito di essere rimasta in Toscana nei mesi estivi.

Un vero e proprio giallo che solo Rebecca Staffelli adesso potrebbe risolvere. Diversi utenti social le hanno già chiesto di intervenire, magari nel corso della prossima puntata in diretta. Nella sua posizione di addetta ai social, la Staffelli potrebbe mostrare in diretta le foto in questione e Signorini potrebbe quindi chiedere spiegazioni a Yulia. Non resta che attendere la prossima settimana per scoprire se ci sarà una nuova evoluzione in questa storia.