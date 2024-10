Barbara D’Urso, da rivale potrebbe trasformarsi nella sua migliore alleata: un sodalizio che può scuotere la Rai

La conduttrice Barbara D’Urso potrebbe aver trovato una nuova alleata in Rai: cosa viene fuori e cosa sta per accadere.

Dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo, Barbara D’Urso ha fatto il suo ritorno in televisione. L’ex volto amatissimo della Mediaset è però tornata in prima serata grazie alla diretta concorrenza ossia la Rai. La conduttrice è stata infatti ballerina per una notte nel format Ballando con le Stelle.

Un colpo a sorpresa voluto direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci che da tempo era a lavoro per portarla nel cast, anche quando la D’Urso era ancora legata a Pier Silvio Berlusconi. La prova della conduttrice ha stupito tutti e quindi i giudici, il pubblico ma anche un sua storica rivale.

Un volto amatissimo della Rai che, da sua storica nemica, adesso potrebbe divenire sua alleata e cambiare le gerarchie interne la rete stessa.

Il ritorno di Barbara D’Urso

Tutti da tempo stavano aspettando il suo ritorno ed a quanto pare la D’Urso non ha deluso il suo pubblico. La sua prova durante la puntata di Ballando ha convinto tutti, anche i più scettici e non solo. La sua prestazione ed anche il suo modo di approcciare alla giuria, compresa Selvaggia Lucarelli, ha stupito anche la sua eterna rivale ossia la conduttrice Mara Venier.

Le due negli anni scorsi sono più volte state rivali nella domenica pomeriggio. Si sono spesso scontrate a colpi di share: la D’Urso con il suo format Domenica 5 mentre la Venier al timone di Domenica In. Proprio durante una puntata del talk, Mara ha parlato della collega e adesso le sue parole potrebbero scatenare una vera e propria rivoluzione.

Mara Venier e il futuro della D’Urso

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Domenica In, la padrona di casa ha parlato di Ballando e della prova di Barbara: “È stata bravissima, ha affrontato la sua performance con sicurezza e ha dimostrato di cavarsela alla grande. Anche se visibilmente emozionata, ha saputo gestire la situazione con eleganza”. Complimenti senza dubbio graditi e che adesso, secondo l’opinione di molti, potrebbero spianare la strada ad una vera rivoluzione.

La Venier infatti ha già sottolineato di voler lasciare il timone di Domenica In il prossimo mese di giugno, sia per questioni di salute che per stare con la famiglia. Da tempo si fanno ipotesi su chi potrebbe prendere il suo posto. Al momento ci sono due possibilità ossia affidare il talk direttamente alla D’Urso oppure spostare Barbarella al timone di La vita in Diretta e Alberto Matano alla guida di Domenica In.