LIDL pazzesca, per la cucina si fa in due: coppia di elettrodomestici a 59 euro | Anche gli chef si mettono in fila

Lidl si conferma uno dei discount più amati dalle famiglie italiane, e non solo per i prezzi vantaggiosi, ma anche per le offerte imperdibili.

La sua offerta unisce da sempre qualità e convenienza, caratteristiche che rispondono perfettamente ai bisogni delle famiglie che vogliono risparmiare senza rinunciare a prodotti di qualità.

In molti infatti si affidano a Lidl non solo per l’ampia scelta di prodotti alimentari ma anche per l’eccellente rapporto qualità-prezzo che la catena propone su molti altri articoli, come quelli per la casa e la cucina, compresi gli elettrodomestici.

Non è raro vedere offerte imperdibili che attraggono non solo i consumatori comuni, ma anche appassionati di cucina e chef professionisti in cerca di aggiudicarsi le linee di elettrodomestici proposte dal marchio Silvercrest, che sono amate per le loro prestazioni e per la loro accessibilità.

Bis di elettrodomestici a 59 euro

Da lunedì 7 ottobre, Lidl lancia una doppia nuova offerta imperdibile. Il primo prodotto in offerta è la friggitrice ad aria Silvercrest, proposta a soli 59 euro. Con una capienza di ben 5,2 litri, la friggitrice è perfetta per famiglie numerose o per chi ama cucinare grandi quantità di cibo in una volta sola.

La temperatura regolabile, che varia da 60 a 200 gradi, consente di grigliare, cuocere o arrostire praticamente qualsiasi tipo di alimento. Dotata di 10 programmi preimpostati e comandi digitali touchscreen, è estremamente facile da usare e permette di scegliere la cottura ideale in poche mosse.

Elettrodomestici in sconto da LIDL

Oltre alla friggitrice, Lidl propone un altro elettrodomestico che farà felici gli amanti del pane fresco fatto in casa, ovvero la macchina per il pane Silvercrest, anche lei al prezzo di 59 euro. Con la possibilità di preparare pane di diverse dimensioni, da 1000 a 1500 grammi, è ideale per adattarsi alle diverse esigenze familiari. Il programma express permette di sfornare un pane fragrante in soli 80 minuti, mentre il timer di 15 ore consente di programmare la cottura in anticipo, perfetto per chi desidera trovare il pane pronto al risveglio.

La macchina poi offre ben 16 programmi preimpostati, che spaziano dalla preparazione del pane senza glutine agli impasti per pizza e pasta, oltre a marmellate e yogurt. Inoltre, include accessori utili come un ricettario, un misurino, un cucchiaio dosatore e un gancio leva-impasto per facilitare ogni preparazione. Con 850 watt di potenza e tre diversi livelli di tostatura, è perfetto per mangiare sempre del pane di qualità risparmiando.