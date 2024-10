Royal Family, il dramma che ha colpito la corona: “Lo sapevo da più di un anno” | La malattia che non le ha lasciato scampo

Viene fuori tutta la verità sul dramma che ha colpito la Royal Family: una malattia che in poco tempo ha fatto precipitare tutto.

Gli ultimi anni non sono stati di certo semplici per la famiglia reale inglese. Prima è arrivata la notizia dell’addio alla corona di Harry e Meghan con tanto di rinuncia a tutti i doveri legati al loro ruolo. Poi a settembre del 2022 la notizia che nessuno si aspettava ossia la scomparsa della Regina Elisabetta.

Al suo posto il figlio, Re Carlo che in poco tempo si è ritrovato a gestire tutti i problemi della corona ma anche un tumore alla prostata. Inoltre, nello stesso periodo anche sua nuora, futura regina consorte, Kate Middleton ha annunciato di stare lottando contro un cancro.

Non è però finita qui perché adesso la corona inglese deve fare i conti con una dichiarazione a sorpresa riguardo proprio un membro della famiglia.

Il segreto della Royal Family

Il caso di cui stiamo parlando è legato proprio alla scomparsa della Regina Elisabetta, venuta a mancare l’8 settembre del 2022. Una notizia arrivata per tutti come un fulmine a ciel sereno in quanto pochi mesi prima sua maestà era apparsa in pubblico. Sembrava serena nonostante i problemi relativi alla sua età. La notizia della sua scomparsa ha cambiato tutto ma sulle cause della morte in molti non hanno mai avuto le idee chiare.

Il punto sulla situazione è arrivato in questi giorni e non da un membro della famiglia reale ma da chi ha visto la Regina proprio poco prima della sua scomparsa. Nel dettaglio stiamo parlando dell’ex primo ministro Boris Johnson il quale ha parlato della Regina nel suo memoir Unleashed in uscita il prossimo 10 ottobre.

Boris Johnson e la verità sulla Regina

Il Daily Mail ha di recente pubblicato un estratto esclusivo in cui l’ex ministro racconta la sua versione: “Aveva un cancro alle ossa. Lo sapevo da più di un anno ed i suoi medici temevano che da un momento all’altro potesse avere un rapido peggioramento”. In merito al loro incontro del 6 settembre si legge: “Sembrava pallida e curva, aveva lividi scuri su mani e polsi per le flebo ma la mente era lucida“.

Johnson ha poi sottolineato come la regina sentisse la fine vicina ma nonostante questo era decisa a non arrendersi e soprattutto fare il suo dovere fino in fondo. E così è stato visto che i sudditi hanno potuto sentire la sua presenza fino alla fine. Una versione che resta quella di Johnson e non ancora confermata dalla corona inglese.