Casa, il bucato in inverno è una condanna: con i trucchi di mia nonna avrai tutto asciutto in un batter d’occhio

Con l’arrivo dell’autunno, le giornate di sole iniziano a farsi più rare, e il bucato che durante l’estate si asciugava rapidamente all’aperto, diventa un problema non indifferente.

Pioggia, umidità e freddo rendono l’asciugatura un processo lungo, soprattutto quando si vive in ambienti con spazi limitati e vestiti e lenzuola finiscono stesi in casa, spesso accompagnati da quel fastidioso odore di umido.

Quando le finestre devono rimanere chiuse per il freddo, la tentazione di sistemare stendibiancheria in salotto o in bagno diventa inevitabile, con l’unico rischio di ritrovarsi panni che sembrano non asciugarsi mai. Senza contare poi che mantenere la casa in ordine e avere sempre a disposizione panni puliti è essenziale, anche durante i mesi freddi, perciò organizzare il bucato e farlo asciugare in tempi ragionevoli diventa molto più che importante.

Con qualche accorgimento, fortunatamente, è possibile gestire tutto al meglio, evitando lunghi tempi di attesa e l’umidità persistente che rovina i tessuti.

Come asciugare la lavatrice in autunno?

Per cominciare, è essenziale scegliere bene il luogo in cui collocare lo stendino, infatti l’umidità rallenta l’asciugatura, per cui è preferibile optare per un angolo della casa ben ventilato e non troppo umido. Nel caso in cui non si trovi un punto adeguante, è possibile scegliere un deumidificatore, che può essere un valido aiuto con le temperature basse.

Anche i termosifoni possono rappresentare un’ottima soluzione per accelerare l’asciugatura dei vestiti, ma è consigliabile collocare lo stendibiancheria vicino ai radiatori senza coprirne i moduli riscaldanti. Un trucco utile per velocizzare l’asciugatura consiste nell’effettuare una doppia centrifuga alla fine del lavaggio, soprattutto per i capi più resistenti come jeans, lenzuola e asciugamani, eliminando più acqua del normale.

Un altro metodo efficace è posizionare un ventilatore vicino allo stendino, facendosi aiutare dall’aria in movimento che aiuta a far evaporare l’umidità. Un trucco meno conosciuto consiste nell’inserire un asciugamano asciutto insieme ai capi durante la centrifuga, poiché l’asciugamano aiuta ad assorbire l’umidità in eccesso, riducendo ulteriormente il tempo necessario per asciugare i panni.

Per evitare che i vestiti stesi in casa sviluppino un odore di umido, è possibile preparare uno spray naturale a base di bicarbonato e olio essenziale. Basta mescolare 250 ml di acqua distillata con 15 gr di bicarbonato e alcune gocce dell’olio essenziale preferito. Questo spray, vaporizzato sui capi appena stesi, neutralizza gli odori sgradevoli e dona una piacevole fragranza al bucato che riempirà in breve tempo l’intera stanza.