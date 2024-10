Cipolla, altro che soffritto: il suo vero utilizzo è un altro | Butta tutti i vecchi detersivi e risparmia 50 euro al mese

La cipolla è da sempre fondamentale in cucina, grazie al suo aroma inconfondibile e ai benefici che apporta all’organismo, ma in pochi sanno che può essere molto di più di un semplice ingrediente.

I prodotti commerciali che vengono usati quotidianamente, come i detergenti o gli smacchiatori, spesso sono carichi di sostanze chimiche e possono risultare anche costosi, oltre che tossici per l’ambiente e per la salute.

Con la cipolla, invece, si possono ottenere soluzioni naturali, economiche e soprattutto efficaci per molti scopi all’interno della routine quotidiana. In più, un suo utilizzo può essere utile anche al giardino, o in terrazzo, aiutando a tenere lontani insetti, proteggendo le piante e le persone dai parassiti.

Sostituendo questi prodotti chimici con l’utilizzo della cipolla, è possibile risparmiare fino a 50 euro al mese, trasformandolo in un alleato indispensabile.

Come usare la cipolla in casa?

Tra i principali utilizzi della cipolla, molto sottovalutati e sconosciuti, compaiono:

Pulizia di griglie e padelle: grazie alle sue proprietà, è un’arma formidabile per rimuovere le incrostazioni e lo sporco ostinato, eliminando residui di bruciato e odori sgradevoli;

grazie alle sue proprietà, è un’arma formidabile per rimuovere le incrostazioni e lo sporco ostinato, eliminando residui di bruciato e odori sgradevoli; Rimozione macchie dai tessuti: proprio come l’acqua ossigenata, la cipolla è in grado di penetrare nelle fibre dei tessuti senza rovinarli, agendo sulle macchie più ostinate come quelle di sudore;

proprio come l’acqua ossigenata, la cipolla è in grado di penetrare nelle fibre dei tessuti senza rovinarli, agendo sulle macchie più ostinate come quelle di sudore; Pulizia delle scarpe: infine, è ottima per rimuovere macchie di fango o erba dalle scarpe, facendo tornare le calzature alla loro bellezza originaria;

infine, è ottima per rimuovere macchie di fango o erba dalle scarpe, facendo tornare le calzature alla loro bellezza originaria; Rimozione della ruggine dai metalli: strofinando una fetta di cipolla sui metalli arrugginiti, si possono far brillare le stoviglie evitando ogni tipo di fatica.

Cipolla: molto più di semplici pulizie

Oltre alle pulizie però, che consentono di risparmiare su detersivi e detergenti, la cipolla può essere usata anche per altri scopi utilissimi, come ad esempio:

Lucido per mobili in legno: il succo di cipolla può essere la soluzione ideale per restituire brillantezza ai mobili;

il succo di cipolla può essere la soluzione ideale per restituire brillantezza ai mobili; Cambio colore ai tessuti di lana: ottima per tingere tessuti in modo naturale, facendo bollire le bucce di cipolla per un’ora infatti, si ottiene un colorante naturale che acquisterà una bellissima tonalità ramata;

ottima per tingere tessuti in modo naturale, facendo bollire le bucce di cipolla per un’ora infatti, si ottiene un colorante naturale che acquisterà una bellissima tonalità ramata; Eliminazione odore di pittura : dopo aver verniciato, è possibile tagliare una cipolla lasciandola nella stanza per qualche ora, facendole così assorbire i cattivi odori;

: dopo aver verniciato, è possibile tagliare una cipolla lasciandola nella stanza per qualche ora, facendole così assorbire i cattivi odori; Protezione contro gli insetti e parassiti: posizionando pezzi di cipolla tritata in punti strategici della casa è possibile tenere lontani gli insetti senza l’utilizzo di spray tossici, proteggendo piante e ospiti.