Cucina risparmiando, questo menù settimanale low cost è perfetto: metti da parte almeno 300 euro al mese

Risparmiare sulla spesa è diventato fondamentale per molte famiglie, ma spesso sembra difficile far quadrare il bilancio senza rinunciare a una dieta sana e varia.

Mangiare bene è importante per tutti, soprattutto per mantenere il corpo sano e pieno di energia. Seguire una dieta equilibrata aiuta a sentirsi meglio, a evitare malattie e a rimanere concentrati e per farlo non serve spendere cifre esagerate per preparare piatti gustosi e nutrienti, ma basta saper scegliere gli ingredienti giusti e pianificare i pasti in anticipo.

Uno dei modi più semplici per risparmiare è creare un menù settimanale, infatti in questo modo, si sa già cosa cucinare ogni giorno ed è possibile fare la spesa senza acquistare cose inutili che andrebbero sprecate.

Spesso, quando si fa la spesa senza un piano, si finisce per comprare più del necessario o prodotti costosi che non servono davvero, spendendo anche più di 300 euro in cibo che, in realtà, non serve affatto.

Come risparmiare sulla spesa?

La prima regola per risparmiare 300 euro al mese è quella di comprare all’ingrosso, scegliendo confezioni famiglia di pasta, riso, legumi secchi e farine, che costano meno se acquistati in grandi quantità. Poi, è importante approfittare delle offerte, dando un’occhiata alle offerte del supermercato e scegliendo i prodotti in promozione, soprattutto per carne, pesce e latticini.

Infine, è consigliabile evitare i cibi pronti, preferendo invece una cucina casalinga che è più economica e salutare, e permettono di eliminare gli sprechi, creando con gli avanzi nuovi piatti, come una frittata con le verdure avanzate o una zuppa con gli avanzi di carne, ad esempio.

Il menù settimanale low cost

Ecco qualche suggerimento per un menù settimanale economico e salutare che soddisfi tutta la famiglia:

Colazione: per iniziare la giornata, vanno bene alimenti semplici come fiocchi d’avena, pane integrale o yogurt naturale. Le uova sono un’ottima fonte di proteine e costano poco. Meglio aggiungere un po’ di frutta fresca di stagione per assicurarti di assumere vitamine e fibre.

Pranzo: zuppe e minestre sono ideali perché costano poco e riempiono, perciò è possibile fare una zuppa di legumi, come lenticchie o ceci, che è nutriente e facile da preparare. Anche le insalate di riso o farro sono perfette e possono essere preparate in anticipo e usarle per più giorni.

Cena: meglio optare per proteine vegetali come legumi, tofu o tempeh, che sono più economiche della carne e fanno molto bene. Chi preferisce la carne, dovrà scegliere i tagli economici come il pollo o pesce surgelato, che hanno un buon rapporto qualità-prezzo e possono essere trasformati in vari piatti con un po’ di fantasia.

Snack e merende: per evitare di comprare snack confezionati, è possibile preparare in casa barrette ai cereali o muffin, senza dimenticare che la frutta fresca o secca sono un’ottima alternativa economica, così come i pop corn fatti in casa.