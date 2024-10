Il Paradiso delle Signore, Matteo mette a rischio il suo rapporto con Maria: l’incontro pericoloso con un’altra donna

Un nuovo colpo di scena stupirà il pubblico de Il Paradiso delle Signore nel corso delle prossime puntate: le anticipazioni.

Questa stagione de Il Paradiso delle Signore è ufficialmente entrata nel vivo in quanto in onda da ormai un mese. Il pubblico ha finalmente rivisto alcuni dei personaggi storici ma ha anche fatto la conoscenza di nuovi protagonisti. Tutti in grado di regalare nuove emozioni e colpi di scena.

Le novità però non mancano mai ed anche nel corso delle prossime puntate dell’amatissima soap di Rai 1 ci saranno sorprese con cui fare i conti. Tra coloro che torneranno al centro della trama troviamo anche il ragioniere Matteo Portelli.

L’uomo però non si troverà solo a fare i conti con il ricatto di Umberto ma ci sarà anche un colpo di scena nella sua storia con Maria ma andiamo con ordine.

Il Paradiso delle Signore, la storia di Maria e Matteo

Nella precedente stagione abbiamo visto Maria Puglisi annullare il suo fidanzamento con Vito in quanto innamorata di Matteo Portelli. Questi ha sempre ricambiato i suoi sentimenti ma anche per problemi legali e per il mancato appoggio del padre della ragazza, i due si sono ritrovati a dover affrontare diversi ostacoli. Alla fine però i due sono partiti alla volta di Parigi per una nuova avventura insieme.

In queste nuove puntate però Matteo ha fatto ritorno a Milano per questioni di lavoro e per aiutare suo fratello Marcello. Prima di partire però ha giurato amore eterno a Maria, rimasta invece a Parigi sempre per lavoro. Inoltre il giovane a Milano è stato spesso con la famiglia della ragazza ma le cose adesso potrebbero cambiare e questo a causa di Odile.

Odile e Matteo: le anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate in programma sempre nel pomeriggio di Rai 1, per Matteo Portelli cambieranno molte cose. In primis dovrà di nuovo ingannare suo fratello Marcello perché ricattato da Umberto Guarnieri e non è finita qui. Il giovane si ritroverà infatti faccia a faccia con Odile, la figlia della contessa, per ben due volte in pochi giorni.

Stando alle anticipazioni, questi due incontri segneranno in modo particolare la nuova arrivata. La ragazza infatti non potrà fare a meno di ripensare a questo incontro e capirà di essersi presa una vera e propria cotta per il giovane ragioniere del Paradiso. Senza dubbio un sentimento non da poco e non solo perché di diversi ceti sociali ma proprio per la presenza di Maria nella vita di Portelli. Adesso non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se anche in Matteo cambierà qualcosa.