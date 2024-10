“Non scenderà per corteggiarla”: ex protagonista di Temptation Island non ha dubbi | Tra i due la storia è finita per sempre

Un noto ex protagonista di Temptation Island ha detto la sua su una delle attuali protagoniste di Uomini e Donne.

Questa edizione di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo e tutti si stanno mettendo in gioco, anche se alcuni hanno già palesato delle difficoltà. Soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico che questa volta ha regalato più di una sorpresa.

In particolare hanno stupito alcune scelte della redazione che ha deciso di affidare il trono rosa a ben due ex protagoniste di Temptation Island. La prima ad essere stata scelta è Francesca Sorrentino, protagonista dell’edizione del reality dello scorso anno. Poi è arrivata Martina che invece si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 questa estate.

Sulla prima però sembrano esserci dei dubbi, non solo per quanto riguarda il percorso appena avviato ma anche per il possibile ruolo dell’ex.

Uomini e Donne, il trono di Francesca

La storia tra Francesca ed il suo storico ex Manuel continua a far discutere. I due, dopo essersi lasciati a luglio dell’anno scorso, sono poi tornati insieme, salvo lasciarsi ancora a maggio. Una storia turbolenta che secondo molti la tronista non avrebbe ancora superato. Inoltre, secondo alcuni telespettatori proprio l’ex potrebbe tornare in studio per provare a riconquistarla.

Una versione questa che stuzzica i telespettatori con una parte di pubblico che ipotizza anche un accordo tra i due. Tante ipotesi quindi ma nessuna certezza o almeno per chi non li conosce. Tra gli amici dell’ormai ex coppia infatti vi è un ex protagonista di Temptation che invece sembra saperne di più e stiamo parlando di Daniele De Bosis.

Temptation Island, la previsione di Daniele De Bosis

De Bosis ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Casa Lollo e parlato proprio della Sorrentino: “Dopo due mesi non può aver dimenticato una persona con la quale ha avuto una relazione tossica. Dopo due mesi non si è pronti ad una nuova relazione. Lei proverà ancora qualcosa per Manuel. Non penso che lui scenderà per lei“.

Secondo il giovane, che conosce molto bene entrambi, la storia è quindi chiusa ma non crede che Francesca troverà l’amore: “Ci è ricascata perché dopo che si erano lasciati non ha metabolizzato, ha subito iniziato ad uscire per non pensarci ed è lì l’errore“. Secondo lui quindi Francesca non era ancora pronta per il trono ed al momento le prime puntate andate in onda sembrano dargli ragione. Non resta che attendere il proseguo della messa in onda per scoprire come finirà questa storia.