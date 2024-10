Bonus cinema, 500 euro da spendere dove vuoi: basta soddisfare un requisito | Richiedili o li perdi per sempre

Il mondo della cultura è molto vasto e questo il Governo lo sa bene, tanto che ha completamente rivoluzionato un bonus molto amato dai più giovani. Ecco come avere biglietti gratis per concerti, teatro e cinema.

Per avere questa cifra c’è un solo requisito da soddisfare, il tempo però sta per scadere, perciò non agire subito potrebbe compromettere l’arrivo dell’accredito e la perdita di questa incredibile chance di vivere esperienze uniche, dal cinema ai concerti.

La cultura è da sempre uno strumento fondamentale per aprire la mente e arricchire la propria vita, infatti imparare cose nuove, esplorare mondi diversi attraverso libri, film e spettacoli ci permette di diventare persone migliori e più consapevoli sia nell’ambito personale che sociale. In particolare, per i giovani è ancora più importante fare queste esperienze, scoprendo nuove idee, culture e stili di vita.

La possibilità di avere accesso a eventi culturali non solo stimola la creatività, ma forma anche il pensiero critico, rendendoli più capaci di affrontare le sfide della vita quotidiana, dandogli strumenti per comprendere il mondo in modo più profondo. Vivere esperienze culturali interessanti, infine, contribuisce a creare legami sociali, condividendo momenti unici con amici e familiari.

500 euro bonus per vedere film al cinema

Fortunatamente, visto il costo elevato per uno stile di vita ricco di cultura, lo Stato ha pensato a dei bonus incentivare i giovani a fare esperienze culturali. Un esempio è la Carta Cultura Giovani, che ha sostituito il vecchio bonus 18app da 500 euro. Questo bonus è un contributo significativo per chi compie 18 anni e permette di accedere a una vasta gamma di attività culturali, dall’acquisto di libri alla partecipazione a eventi artistici formativi.

Questo bonus è disponibile per tutti i giovani nati nel 2005 che compiranno 18 anni nel 2024, tuttavia va richiesto entro i tempi stabiliti o si rischia di perderlo per sempre.

Come funziona la Carta Cultura Giovani?

La Carta Cultura Giovani è un bonus di 500 euro che permette ai più giovani di vivere esperienze culturali in cinema, concerti, musei, eventi e molto altro. Il bonus si richiede direttamente sul sito del Ministero della Cultura e può essere usato subito dopo la registrazione per usufruire dei servizi offerti sulla piattaforma dedicata.

Per poter ottenere la Carta Cultura Giovani, è necessario aver compiuto 18 anni, essere residenti in Italia e avere un ISEE valido inferiore a 35.000 euro. Basta registrarsi sul portale utilizzando SPID o Carta di Identità Elettronica, e in pochi passaggi il bonus sarà disponibile.