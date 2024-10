Beatrice Luzzi è sotto attacco, lei si difende ed ammette: “Mi sono innamorata! | Tutta la verità sulla storia con Giuseppe

Beatrice Luzzi nel corso dell’ultima diretta con il Grande Fratello ha parlato della sua storia con Giuseppe Garibaldi.

Dopo il secondo posto conquistato durante la scorsa edizione, questo settembre Beatrice Luzzi è tornata al Grande Fratello in vesti diverse. L’attrice è infatti arrivata in studio come seconda opinionista al fianco della giornalista Cesara Buonamici.

In questo ruolo ha già scatenato non poche polemiche, soprattutto con alcune dichiarazioni molto dure verso Shaila Gatta. Le sue parole hanno spinto diversi volti noti ad intervenire e tra queste anche Perla Vatiero.

Proprio nel rispondere alla sua ex compagna di avventura, la Luzzi ha parlato del suo rapporto con Giuseppe ed ha fatto una incredibile ammissione.

Beatrice Luzzi al centro della polemica

La Luzzi alcune settimane fa parlando della Gatta aveva condannato il suo modo sensuale di approcciare agli uomini incapaci di trattenersi in un determinato contesto. In molte hanno accusato l’opinionista di essere all’antica e di aver condannato una donna che in realtà non ha alcuna colpa. Come se non bastasse è intervenuta la Vatiero che durante Casa Chi ha invitato Beatrice a non criticare Shaila dopo quanto fatto in casa.

Nel dettaglio Perla ha fatto riferimento al particolare rapporto di Beatrice prima con Giuseppe Garibaldi, poi l’avvicinamento a Vittorio ed infine il suo ritornare poi dal calabrese. Le sue parole sono state mandate in onda in diretta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello e la Luzzi ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti.

La verità di Beatrice

Interpellata da Alfonso Signorini ed invitata a replicare alle gravi accuse della Vatiero, l’opinionista ha ammesso: “Io mi sono innamorata di Giuseppe, poi sono stata lasciata. Poi ho stretto un’amicizia molto affettuosa con Vittorio e quando ha mostrato interesse per un’altra ho fatto due passi indietro”. La stessa Beatrice ha poi aggiunto: “A me non sembra di essere stata una provocatrice. Io ho messo in campo i sentimenti e quando ho dovuto scegliere, l’ho fatto con trasparenza“.

Dopo un anno quindi di tira e molla, la Luzzi ha ammesso di essersi innamorata di Garibaldi anche se tra di loro adesso la storia sembrerebbe essersi conclusa per sempre. Questo a meno di colpi di scena con il diretto interessato stesso che potrebbe chiedere un confronto alla stessa Beatrice e chiedere a Signorini di intercedere per lui. Non resta che attendere i prossimi appuntamenti con il reality per scoprire ulteriori dettagli di questa storia.