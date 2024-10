Grande Fratello, il pubblico invoca a gran voce la sua squalifica: il gesto del gieffino è inaccettabile | È successo tutto nella notte

Grande indignazione tra il pubblico del Grande Fratello che spera in una punizione esemplare per il gieffino: cosa è accaduto.

Il successo del Grande Fratello è legato ad una caratteristica particolare ossia la possibilità di seguire quello che accade in casa quasi h24. Questo grazie alla diretta disponibile sui canali Mediaset ed a cui è possibile collegarsi anche fino a tarda notte.

In questo modo il pubblico può davvero vedere come si comportano i concorrenti e non perdersi quindi discussioni, dichiarazioni d’amore o confronti di gruppo. Questo permette però loro di notare anche alcuni comportamenti strani o particolari.

Questo è quanto accaduto subito dopo la puntata andata in onda ieri e con protagonista uno dei gieffini. Secondo il pubblico i suoi gesti meriterebbero una decisa azione degli autori ma vediamo quanto accaduto.

Grande Fratello, cosa è successo dopo la diretta

Il protagonista di questo particolare episodio è Lorenzo Spolverato. Questi ha fatto il suo ingresso in casa da sconosciuto ma in poco tempo è finito al centro delle dinamiche. Prima per il triangolo con Shaila Gatta e Javier Martinez, poi per il suo avvicinamento ad Helena Prestess ed infine per i suoi scontri con Luca Calvani e Iago Garcia. Una presenza quindi che movimenta la casa ed anche l’opinione pubblica.

Alcuni apprezzano la sua simpatia ed il suo essere sempre sorridente, altri invece non sembrano apprezzare fino in fondo i suoi modi. Adesso la situazione potrebbe peggiorare in quanto alcuni telespettatori hanno notato un suo strano comportamento verso Helena nella diretta dopo la puntata. Alcuni gesti che hanno spinto il pubblico a chiedere l’intervento degli autori.

Lorenzo Spolverato a rischio

Come mostrano alcune immagini registrate da una utente di Twitter e poi pubblicate sui social, durante un confronto con Helena, il gieffino ha mimato il gesto di volerla picchiare. Inoltre subito dopo lo stesso Lorenzo la invita a fare silenzio e non parlare più. Secondo alcuni i due stavano scherzando mentre per altri questi gesti meritano delle conseguenze: “Ma che gesto è? Ed è ancora in tv?”, “Peggio gli autori ed il presentatore che lo tengono lì ugualmente”.

Come fa a piacervi sto tipo, anche solo la gestualità è da red flag istantanea.

#GrandeFratello pic.twitter.com/UbVyU6r5hv — Violett926 (@violett926) October 4, 2024

Secondo quindi la maggioranza dei telespettatori, il Grande Fratello dovrebbe intervenire in qualche modo nel corso della prossima puntata. C’è chi invita gli autori ad un richiamo ufficiale e chi invece spera in una squalifica per il gieffino dopo quanto accaduto. Senza dubbio nel corso della prossima puntata scopriremo il suo destino e la decisione degli autori.