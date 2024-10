Cucina low cost, risparmia preparando piatti da chef con questo metodo di cottura | Lo conoscono in pochissimi

Cucinare quotidianamente a casa permette di risparmiare molto a livello economico, tuttavia l’energia richiesta anche dagli elettrodomestici più efficienti può raggiungere cifre davvero importanti.

Per risparmiare gli italiani hanno scelto di cambiare le proprie abitudini, abbassando gradualmente l’importo delle bollette di luce e gas, semplicemente ottimizzando il proprio modo di cucinare. Scegliere di cuocere più prodotti contemporaneamente così da poterli congelare o conservare, o utilizzare più metodi alla volta per ottimizzare i tempi, come la bollitura e la cottura a vapore, ha consentito di mantenere inalterato lo stile di vita, mangiando sano e meglio.

Se fare la spesa alimentare per molti è diventato un vero impegno, è proprio all’interno delle case che è possibile fare la differenza a livello economico ed energetico, risparmiando notevolmente.

Tra le tante curiosità che hanno interessato le famiglie compare, ad esempio, la cottura a microonde, che permette di creare dei veri e propri pasti completi all’interno dell’elettrodomestico più sottovalutato presente nelle case. Tuttavia, esiste un metodo di cottura ancora più stravagante e innovativo, che promette risultati strabilianti sin dal primo tentativo.

Il metodo di cottura che in pochi conoscono

Conosciuta unicamente come elettrodomestico per la pulizia di piatti e posate, la lavastoviglie ha funzionalità ancora sconosciute ai più. Con i suoi 16 litri d’acqua e gli 0,8 – 1,5 kWh, è infatti in grado di raggiungere temperature che superano facilmente i 70°C, premettendo di cuocere a basse temperature una grande quantità di alimenti.

Affinché si possano mangiare in modo sicuro, è importante che gli alimenti vengano chiusi ermeticamente in un vasetto o in sacchetti ideali per il sottovuoto, riuscendo così a preservare l’integrità degli ingredienti.

Cosa cuocere in lavastoviglie?

Oltre ad essere un’alternativa green ed economica, la cottura in lavastoviglie consente di risparmiare tempo e denaro ottimizzando il consumo energetico. Poiché la temperatura dell’acqua dipende dal tipo di ciclo di lavaggio impostato, è importante prendere in considerazione alcuni consigli.

Le verdure, ad esempio, hanno bisogno di temperature più alte, perciò è bene cuocerle scegliendo i programmi di un lavaggio normale o intenso. Alternativamente, è possibile anche cuocere delle uova, il cui livello di cottura dipenderà dal tipo di programma impostato, o addirittura il petto di pollo, riuscendo così a gustare una carne succosa, morbida e ben cotta, evitando che si secchi eccessivamente come invece avviene spesso in padella o sulla bistecchiera.