Bonus, il Governo non ha dubbi: sale a 700 euro l’aiuto più richiesto | Per averli basta un click

Il Governo sta ripensando alle regole di uno dei bonus più amati dalle famiglie, infatti nel prossimo futuro tramite un semplice click, sarà possibile ottenere un sostegno ben più consistente rispetto al passato.

L’economia italiana ha attraversato un periodo di grandi difficoltà, tanto che le famiglie sono state colpite da un’inflazione sempre più elevata, che ha fatto impennare i prezzi di energia e alimenti. Il costo della vita è aumentato vertiginosamente, rendendo difficile per molti arrivare a fine mese senza doversi privare di un bene di prima necessità.

Le bollette sono sempre più salate, le spese alimentari sono fuori controllo e gli stipendi, purtroppo, sono rimasti invariati ormai da diversi anni. Per affrontare le spese quotidiane, sono necessari sussidi e misure di sostegno statale che risultano essere essenziali, tuttavia nonostante gli sforzi, molti di questi strumenti non si sono rivelati abbastanza efficienti tanto da offrire un vero aiuto alle famiglie più fragili.

Il Reddito di Cittadinanza, ad esempio, era stato pensato per combattere la povertà e favorire l’inclusione sociale attraverso una misura economica di sostegno, rivolgendosi alle famiglie in difficoltà economica, cercando di offrire loro una boccata d’ossigeno. Con il nuovo governo, però, tale scelta è stata sostituita dall’Assegno di Inclusione, che ha introdotto alcune modifiche, lasciando però molte famiglie ancora in difficoltà e con poche risorse per fronteggiare l’aumento del costo della vita.

L’Assegno di Inclusione non basta più

Scontrandosi con la situazione drammatica attuale, denunciata anche dalle associazioni e dagli enti di beneficienza che da tempo illustrano una situazione che, per molte famiglie italiane, non è migliorata, il Governo ha deciso di apportare alcune modifiche al testo.

In tanti infatti, nonostante l’aiuto economico, continuano a vivere in condizioni di grande difficoltà, con entrate che non riescono a coprire nemmeno le spese essenziali. Anche da Bruxelles sono giunte critiche, evidenziando come la misura non sia sufficiente a ridurre la povertà in maniera significativa, tanto che le famiglie chiedono un aiuto concreto, e il governo si trova sotto pressione per rispondere a queste richieste.

Tutti i cambiamenti all’Assegno di Inclusione

Recentemente, il tema dell’Assegno di Inclusione è tornato al centro del dibattito politico, grazie anche a un’intervista rilasciata dalla Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Durante l’intervista, la ministra ha lasciato intendere che potrebbero esserci importanti novità all’orizzonte. Tra le proposte in discussione c’è l’idea di innalzare la soglia di reddito familiare, attualmente fissata a 6.000 euro annui, portandola a 8.500 euro.

Inoltre, si parla anche di un possibile aumento dell’importo massimo erogato, che potrebbe salire dagli attuali 500 euro a oltre 700 euro al mese, un cambiamento che farebbe la differenza per moltissimi italiani. Anche le soglie ISEE potrebbero essere riviste per rendere il sussidio più accessibile e adeguato alla realtà economica attuale. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, è probabile che queste modifiche vengano introdotte con la prossima legge di bilancio, aprendo così una nuova fase di assistenza per chi si trova in difficoltà economiche. Per effettuare la richiesta, è sufficiente entrare con le proprie credenziali sul portare dell’INPS, cercando l’apposita sezione da compilare con i propri dati familiari.