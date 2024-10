Squalifica immediata: Grande Fratello, la frase violenta del concorrente scatena la bufera | I microfoni hanno registrato tutto

Il pubblico del Grande Fratello ha chiesto a gran voce la squalifica immediata di uno dei concorrenti: ecco cosa è accaduto.

Questa edizione del Grande Fratello è ormai entrata nel vivo e si sono scatenate anche le prime dinamiche. Una in particolare sta infiammando la Casa e tutti i concorrenti hanno a modo loro reagito ma soprattutto si sono schierati.

Senza dubbio in molti hanno commentato ma qualcuno potrebbe aver esagerato. Il pubblico da casa, che in alcuni casi segue la diretta anche 24 ore su 24, ha infatti ascoltato una conversazione tra alcuni gieffini. Uno di questi si è lasciato andare ad una frase molto dura e adesso tutti si aspettano una squalifica immediata. Ma vediamo di chi si tratta e quanto accaduto.

Caos al Grande Fratello

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda in prima serata si è scatenato un dibattito particolarmente acceso tra due concorrenti. Da un lato Yulia e dall’altro Jessica Morlacchi. Tra le due non sembra esserci sintonia e la loro amicizia con Giglio le ha ulteriormente messe l’una contro l’altra. L’ultimo confronto proprio in diretta e davanti agli occhi degli inquilini che hanno quindi commentato.

Divisi in piccoli gruppetti, tutti hanno analizzato l’episodio e si sono in qualche modo schierati. C’è chi ha condannato le frasi usate da Yulia e chi invece i modi forzati di Jessica ma qualcuno potrebbe avere esagerato. Stiamo parlando di Michael Castorino, uno dei non vip di questa edizione e fino a questo momento fuori dalle dinamiche. Ma proprio lui potrebbe adesso essere il protagonista del primo colpo di scena di questa edizione.

Michael Castorino nella bufera

Durante una conversazione con alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia, Castorino ha parlato di Jessica e sottolineato come lei sia stata consigliata da chi questo reality lo ha già fatto. Lo ha spiegato sottolineando cosa ha notato: “Io infatti ieri mentre litigava con Yulia dicevo ‘ma perché sta esagerando così?’. Era una cosa forzata, voluta da fare. Ieri era tutta forzata quella lite, le è scappata di mano la situazione!”. Il gieffino ha poi aggiunto cosa andava fatto: “Quando vedo queste cose dico ‘ahia, qui bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così‘”.

Questa sua ultima dichiarazione ha scatenato il pubblico che ritiene inaccettabile un tale riferimento all’uso della violenza, soprattutto nei confronti di una donna. In molti hanno anche chiesto la squalifica immediata del gieffino che nella prossima puntata quindi rischia di dover affrontare una busta nera e la furia di Signorini.