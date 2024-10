“Avrei dovuto vincere l’orgoglio”: Paola Barale, quella telefonata che non ha mai fatto | Un legame fatto a pezzi

Retroscena particolare che viene dal passato dell’amatissima conduttrice Paola Barale: come sono andate le cose.

Paola Barale è un volto amatissimo dal pubblico italiano che ancora oggi, dopo diversi anni lontana dal piccolo schermo, spera di vederla in qualche trasmissione. Si è infatti spesso parlato di lei in ottica Grande Fratello come opinionista ma poi l’accordo non è mai stato formalizzato.

Negli anni però la showgirl ha fatto discutere non solo per il suo lavoro ma anche la sua vita privata è spesso finita sotto i riflettori. In tal senso due sono stati senza dubbio i suoi più grandi amori. Prima Gianni Sperti con cui è stata sposata fino al 2002 e poi è arrivata la sua relazione complicata con Raz Degan.

Se con il secondo il rapporto sembrerebbe ancora essere in grado di regalare colpi di scena, con l’opinionista di Uomini e Donne le cose sono peggiorate drasticamente.

Paola Barale e la sua storia con Gianni Sperti

Sperti e la Barale si sono conosciuti ed innamorati nel 1995 quando per la prima volta si sono conosciuti durante La Sai L’ultima? I due si sono poi sposati nel 1998 ma la loro storia è appunto naufragata nel 2002 quando nella vita della showgirl ha fatto il suo arrivo Raz Degan. Un finale amaro soprattutto per il ballerino che si è quindi ritrovato da solo e per lui non è stato semplice.

Lo ha confermato anche di recente nel corso di una sua intervista nello studio di Silvia Toffanin ed ai microfoni del format Verissimo. L’opinionista di Maria De Filippi ha parlato del periodo successivo la fine del suo matrimonio, di come sono andate le cose con la Barale ed in quali rapporti sono adesso.

Gianni Sperti e le parole sulla Barale

Durante l’intervista Sperti ha rivelato di non aver ma più visto la Barale dopo la loro separazione: “Sono passati tanti anni. Incontrarla? Io sono più sereno, lei ho la sensazione che non vorrebbe“. Per un certo periodo però si sono sentiti: “Fino ad un certo punto poi per suo volere non ci siamo più sentiti“. L’opinionista ha anche parlato di quando un Natale ha pensato di chiamarla salvo poi cambiare idea a causa della presenza di Degan.

In merito ha anche aggiunto: “Avrei dovuto vincere l’orgoglio“. In parte quindi Sperti sembrerebbe essersi pentito della decisione di non avere più alcun rapporto con la sua ex moglie. Dal canto suo la Barale non ha mai insistito su questo aspetto ma chissà che adesso queste dichiarazioni possano avere qualche effetto su di lei.