Le trattative sono entrate nel vivo: Festival di Sanremo, chi sarà al fianco di Conti | Il nome che sbaraglia la concorrenza

Carlo Conti è a lavoro per confezionare la prossima edizione del Festival di Sanremo: ecco chi potrebbe arrivare al suo fianco.

Dopo diversi anni di dominio da parte del conduttore Amadeus, la Rai ha scelto di affidare il prossimo Festival di Sanremo al conduttore Carlo Conti. Questi in passato si è già occupato della più amata kermesse musicale italiana e promette novità anche in questa nuova avventura.

Come sempre però alla guida del Festival non sarà da solo ma al suo fianco ci sarà senza dubbio un’altra personalità di spicco. Escluso già un ritorno del cantante Gianni Morandi che si è detto onorato dalla proposta ma vuole concentrarsi su altro.

Diversi invece i nomi femminili ma in questi giorni uno su tutti sembra stuzzicare l’interesse sia del conduttore che degli addetti ai lavori.

Festival di Sanremo, le ipotesi di Carlo Conti

Nel mesi scorsi sono state fatte diverse ipotesi su chi potrebbe accompagnare Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Uno dei nomi in cima alla lista del conduttore sembrava essere quello di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha poi fatto il suo arrivo nella giuria del Tale e Quale Show al posto di Loretta Goggi. Questo non esclude però la possibilità di vederla sempre con Conti al Festival ma non è finita qui.

In questi giorni infatti vi è un nome che sembrerebbe essersi fatto strada nella lista del conduttore ed addirittura potrebbe essere balzato in testa. Nel dettaglio stiamo parlando dell’amatissima attrice napoletana Serena Rossi, pronta a fare follie per essere la protagonista di Sanremo ma vediamo cosa viene fuori.

Serena Rossi verso Sanremo

Il settimanale Oggi ha parlato del prossimo Festival ed ha a tal proposito lanciato una clamorosa indiscrezione. Il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato: “Serena Rossi sta facendo fuoco e fiamme per avere un ruolo da primadonna in questo Festival. Il vero obiettivo è quello di affiancare Carlo nel ruolo di co-conduttrice. Le trattative fervono“. A quanto pare quindi sarebbe stata la stessa Serena a proporsi ma nessuna decisione sarebbe stata già presa in merito.

Serena Rossi è uno dei volti più amati dal pubblico italiano e questo grazie a diverse sue partecipazioni non solo in format televisivi ma anche in fiction di successo come Mina Settembre ed Io Sono Mina. Per lei questa potrebbe essere una nuova grande occasione da sfruttare al meglio ma per sapere se riuscirà ad ottenere questo importante ruolo bisognerà attendere ancora diverse settimane.