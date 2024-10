Amici, uno dei cantanti in gara è già molto famoso: nel suo passato anche il flirt con un altro volto noto del talent

Tra i nuovi allievi di Amici vi è un cantante già famoso tra il pubblico e legato ad un altro volto noto della scuola.

Dopo diversi mesi di attesa ha preso il via una nuova edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Gli insegnanti della scuola, compresa la nuova arrivata Deborah Lettieri, hanno scelto gli allievi che considerano i migliori e che faranno parte quindi della loro squadra.

In alcuni casi gli allievi scelti sono dei completi sconosciuti ma ci sono anche alcune piccole eccezioni. Questo è per esempio il caso di Ilan, figlio del registra Gabriele Muccino ma non è finita qui. Nella scuola hanno infatti fatto il loro ingresso anche due giovani tiktoker ossia Luk3 e Diego Lazzari.

Quest’ultimo è quindi noto al popolo del web e non solo per i suoi video in quanto in passato ha avuto un flirt con un altro volto amatissimo del format ma vediamo di chi si tratta.

Amici, chi è Diego Lazzari

In questi giorni sono andati in onda i primi appuntamenti della nuova edizione di Amici ed il pubblico ha finalmente scoperto i nomi di tutti gli allievi in gara. Tra questi appunto anche Diego Lazzari, famoso soprattutto su TikTok dove ha spesso cantato alcuni suoi brani. Per alcuni questo è un punto a sfavore del meccanismo in quanto il giovane artista sembra avere già una nutrita fanbase.

Non è però finita qui perché Lazzari è noto anche per essere stato protagonista della cronaca rosa italiana poco tempo fa. Il cantante è stato infatti immortalato in compagnia di una ballerina che ha vinto Amici ed ancora oggi è amatissima dal pubblico. Nel dettaglio stiamo parlando della giovanissima Giulia Stabile ma vediamo cosa sappiamo.

Il flirt tra Giulia e Diego

Circa un anno fa il portale online Webboh ha rivelato di un clamoroso colpo di scena con protagonisti la cantante ed il ballerino. I due infatti, proprio un anno fa, sono stati fotografati mentre passeggiavano per le strade dell’Isola di Ponza in compagnia di alcuni amici. Chi ha fatto la segnalazione all’epoca ha anche aggiunto di un presunto bacio tra i due ma non esistono prove tangibili in tal senso.

Una eventuale amicizia speciale che però non ha avuto alcun seguito visto che la Stabile è ancora single, dopo la fine della storia con il cantante Sangiovanni, mentre Diego sembra avere una fidanzata da diverso tempo. Una storia particolare però soprattutto in vista di un ritorno di Giulia tra i ballerini professionisti della scuola.