Non usciva più di casa: Paolo Bonolis, viene fuori tutta la terribile verità | Per lui sono stati gli anni più difficili

Il racconto shock degli anni più difficili che hanno segnato la vita familiare del conduttore Paolo Bonolis: tutti i dettagli.

Tutti conoscono Paolo Bonolis. Questi infatti è da sempre uno dei conduttori più amati ed apprezzati dal pubblico. Lo confermano i tanti successi messi a segno sia quando lavorava in Rai che da quando è un volto inamovibile di casa Mediaset.

Molto si sa quindi del suo lavoro mentre sono pochi i retroscena sulla sua vita privata. È però evidente l’amore che prova per la sua grande famiglia allargata e per i suoi figli nati da due matrimoni diversi. In passato infatti è stato sposato con Diane Zoeller da cui ha avuto due figli ossia Stefano e Martina. Dal matrimonio con Sonia Bruganelli sono invece nati Silvia, Davide e Adele.

Ed è proprio su questa parte della famiglia che dobbiamo concentrarci per parlare di questo momento davvero difficile per tutti.

Paolo Bonolis ed i figli con Sonia Bruganelli

Oggi Sonia e Paolo non sono più una coppia, hanno preso strade diverse ma restano una famiglia molto unita per il bene proprio dei loro figli. Un legame speciale di cui sono soliti parlare ogni volta che possono. Abbiamo sempre ascoltato le loro storie, soprattutto legate alla malattia della loro Silvia, ma in passato anche per il secondogenito Davide non è sempre stato semplice.

Davide oggi ha 20 anni e vive lontano dai genitori in quanto ha scelto di seguire la sua passione per il calcio e giocare con la maglia del Siena in Serie D. Una decisione dolorosa per i genitori ma che ha confermato la sua voglia di crescere ed andare avanti anche perché in passato ha affrontato momenti difficili.

Il passato di Davide Bonolis

Lo ha rivelato proprio lui attraverso un post pubblicato su Instagram. Il figlio del noto conduttore ha parlato di quando da giovanissimo si è innescato un rapporto davvero complicato con il cibo: “Il periodo della mononucleosi mi ha portato a prendere peso. Mi sono dovuto allontanare dal campo per 6 mesi. Ho iniziato a chiudermi in me ed allontanarmi da tutto quello che potesse essere contatti con altre persone per la enorme paura di essere giudicato e deriso”.

Per mesi Davide usciva di casa solo per andare a scuola ma soprattutto ha scelto il cibo come suo rifugio. Questo fino a tre anni fa quando per mesi ha poi mangiato solo mezza mela al giorno. Oggi con la sua psicologa sta affrontando proprio il dolore ed il disagio di quel periodo e con il sostegno dei genitori che sotto il post si sono detti fieri di lui.