“Questo video deve uscire”: Jessica Morlacchi, la perfida strategia ordita alle sue spalle | Atteso un faccia a faccia in diretta

Quanto accaduto nella casa del Grande Fratello alle spalle di Jessica Morlacchi ha scatenato la reazione del pubblico.

Le dinamiche in questa edizione del Grande Fratello sono ormai entrate nel vivo. I concorrenti si stanno ormai mettendo in gioco ed alcuni di loro sembrano avere già le idee chiare sulla strategia da mettere in atto per andare avanti nel gioco.

In alcuni casi la strategia al pubblico appare chiara ma soprattutto funzionale al reality. In altri casi invece i piani dei concorrenti sembrano urtare e non poco la sensibilità dei telespettatori in quanto c’è sempre una vittima designata che potrebbe soffrire.

Questo è il caso di Jessica Morlacchi, ex voce e leader dei Gazosa, finita suo malgrado al centro di una subdola strategia ma vediamo quanto accaduto.

Grande Fratello, il ruolo di Jessica Morlacchi

La Morlacchi ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia con un ruolo in particolare ossia quello della single alla ricerca di un amore. Sin dal suo arrivo in casa, la gieffina ha più volte fatto i complimenti ai ragazzi della casa, da Javier Martinez ad Iago Garcia. Nonostante questo però solo uno sembrerebbe aver fatto breccia nel suo cuore e si tratta del giovane Luca Giglio.

Dal canto suo il ragazzo non si è ancora esposto ma soprattutto in molti hanno notato anche una sua particolare vicinanza ad un’altra concorrente ossia Yulia. Per alcuni era indecisione ma in queste ore è emerso un video che potrebbe chiarire una volta per tutte la situazione. Immagini che però potrebbero ferire Jesicca ma vediamo quanto accaduto e cosa spera il pubblico.

Le immagini dalla Casa

In un video che sta facendo il giro dei social si vede Giglio parlare con Lorenzo e proprio del rapporto con la Morlacchi. In questa occasione possiamo sentire il modello consigliare al compagno di gioco: “Lei è forte qui, tu puoi fare un bel percorso. Ogni tanto, qualcosina“. Giglio dal canto suo sottolinea: “Che poi è quello che faccio…“. Secondo il pubblico i due stanno parlando di una chiara strategia per conquistare il favore del pubblico che però sembra non apprezzare.

a me sti geni che pensano di non essere registrati mi fanno troppo ridere..,.,, btw un rattazzo allucinante però se dovesse uscire sto video ci sarebbe la prima vera dinamica forte ergo facciamolo uscire !!!!! pic.twitter.com/PFPLpzqTnC — sara (@sosadbutglad) September 28, 2024

In molti adesso hanno una speranza: “Se dovesse uscire sto video ci sarebbe la prima vera dinamica forte ergo facciamolo uscire“. Se da un lato quindi queste parole potrebbero ferire Jessica, dall’altra porterebbero alla luce il gioco dei due ed innescare la reazione di tutti. Non resta che attendere la puntata in prima serata per scoprire se ci sarà il tanto richiesto faccia a faccia.