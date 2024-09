Un muscolo trappato dalle ossa: incubo per l’ex volto di Uomini e Donne | Il macabro retroscena sul terribile incidente

Un noto ex volto di Uomini e Donne ha raccontato dei risvolti tremendi legati ad un suo infortunio a seguito di un serio incidente.

Uomini e Donne è un appuntamento che da anni fa compagnia al pubblico nel pomeriggio di Canale 5. In tutti questi anni di messa in onda tanti ragazzi e ragazze si sono messi in gioco con l’obiettivo di trovare l’amore. In alcuni casi la scelta si è rivelata essere giusta, in altri invece le storie d’amore sono naufragate anche dopo qualche settimana.

Nonostante i finali diversi, tutti a modo loro hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori che seguono con piacere l’evolversi delle loro vite fuori dal dating show. Per questo motivo ha lasciato senza parole gli utenti social il racconto fatto da un ex tronista.

Questi ha parlato di un incidente di cui rimasto vittima tempo fa e delle conseguenze, alcune anche particolarmente macabre ma vediamo di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, incidente per un ex tronista

Prima di fare il nome di questo ex tronista, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare al 2020, la prima edizione in cui Trono Classico e Trono Over venivano presentati insieme. In quella edizione per alcuni mesi si è seduto sul trono anche Gianluca De Matteis, salvo abbandonare a dicembre a seguito di un lutto e perché poco interessato alle ragazze presenti. Una scelta che rifarebbe ma che allo stesso tempo ha cambiato la sua vita.

C’è però stato un secondo episodio in particolare che ha segnato profondamente la sua vita e risale allo scorso mese di aprile. L’ex tronista si è infatti ritrovato suo malgrado vittima di un incidente e lo ha raccontato ai microfoni di Fanpage: “Mi hanno tamponato mentre ero fermo a un semaforo“. Un banale incidente dalle complicazioni inaspettate.

Il racconto di De Matteis

Nel corso della stessa intervista, De Matteis ha infatti raccontato: “Mi sono strappato un muscolo di netto dall’osso. Per fortuna non è stato toccato il nervo pudendo che si occupa dell’erezione. È la cosa che più mi ha spaventato, non mi sono operato proprio perché il rischio era che si rovinasse quel nervo“.

L’ex tronista ha quindi temuto il peggio ma per fortuna le cose sono poi andate nel migliore dei modi. De Matteis ha infatti intrapreso un percorso di riabilitazione con degli esperti ed oggi ha ripreso anche il suo lavoro di tour leader. Inoltre ha superato la paura di essere tamponato ed è anche tornato in sella alla sua moto.