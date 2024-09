Auto, se non trovano questo nella macchina sono guai: hai tempo fino al 15 ottobre per risolvere | Ti arrivano oltre 1600 euro di multa

Il Codice della Strada è pieno di norme che pochi conoscono davvero a fondo, e questo può costare caro. Oltre a guidare in sicurezza, è essenziale conoscere tutti i dispositivi obbligatori da tenere in auto, in molti infatti automobilisti rischiano di ricevere una sanzione senza nemmeno saperlo.

Le Leggi del Codice della Strada coprono ogni aspetto della vita al volante per evitare incidenti a cose o persone, tuttavia non tutti si rendono conto che ci sono obblighi specifici riguardanti ciò che bisogna avere in auto.

In molti infatti si concentrano esclusivamente sulle regole di comportamento da tenere in strada, ed è proprio qui che molti automobilisti rischiano una sanzione. Ogni oggetto dimenticato, come il triangolo d’emergenza o il giubbotto riflettente, può fare la differenza tra una guida sicura e una multa salata.

Oltre al triangolo e al giubbotto, un altro obbligo spesso sottovalutato riguarda la scelta corretta dei pneumatici, infatti in pochi sanno che è fondamentale montare gli pneumatici giusti in base alla stagione. Questo non solo garantisce la sicurezza su strada, ma evita anche di incorrere in sanzioni che potrebbero decisamente rovinare il mood della giornata.

L’importanza delle gomme

Le condizioni climatiche influenzano direttamente le prestazioni delle gomme, ad esempio d’estate, l’asfalto rovente e il calore eccessivo richiedono gomme con una maggiore resistenza alle temperature estreme della strada, mentre in inverno le basse temperature, la neve e il ghiaccio hanno bisogno di maggiore aderenza per garantire la stessa sicurezza.

Per questo motivo, è stato stabilito un limite entro il quale è necessario installare le gomme adatte alla stagione estiva o invernale. La scadenza per il periodo freddo è stata fissata al 15 ottobre. Questa data si avvicina sempre di più e chi non si adegua rischia sanzioni molto pesanti.

Cosa rischia chi non rispetta l’obbligo?

Le multe previste per chi non rispetta questa norma partono da poche centinaia di euro e possono arrivare fino a 1.682 euro, senza contare il possibile ritiro del libretto di circolazione. Gli unici automobilisti che non devono necessariamente sottostare a tale obbligo sono quelli che utilizzano gomme quattro stagioni o con un indice di velocità superiore a quello riportato nel libretto, tuttavia gli altri dovranno rispettare le tempistiche stabilite annualmente a livello nazionale e locale.

Le differenze tra gomme invernali ed estive però non riguardano solo la sicurezza, infatti assicurandosi di rispettare la scadenza per il cambio gomme entro i termini stabiliti si può risparmiare anche parecchio carburante, oltre che minimizzare il bisogno di manutenzione dell’automobile.