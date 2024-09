Javier Martinez, quanti tentativi in tv prima del Grande Fratello: quella volta che venne cacciato anche da Maria De Filippi

Javier Martinez prima del GF ha preso parte a ben due format di Canale 5: il retroscena sulla decisione di Maria De Filippi.

Questa edizione del Grande Fratello ha preso il via tra clamorosi ed inaspettati colpi di scena che hanno già conquistato il pubblico. Così come alcuni concorrenti che si sono messi in mostra con le loro storie ma anche con i loro modi di fare.

Tra i concorrenti che sono già finiti al centro delle dinamiche troviamo anche Javier Martinez. Questi si è contraddistinto per il suo essere al centro di ben due triangoli ma anche per essere schietto e sincero ma soprattutto in grado di dire le cose con i giusti modi.

Per lui questa è però la terza esperienza televisiva ed in passato non è stato sempre fortunato ma al contrario vi è un particolare precedente.

Il passato in tv di Javier Martinez

Nella casa più spiata d’Italia, Javier sembrerebbe aver conquistato l’attenzione di ben due donne. Da un lato Shaila Gatta, che intanto piace anche a Lorenzo, e dall’altro Helena Prestess sembra avere un interesse, almeno dal punto di vista fisico, per lui. Non si tratta del tutto di una novità in quanto il pallavolista ha una certa esperienza quando si parla di corteggiamento.

Javier ha infatti già avuto un ruolo simile e per ben due volte. Questa infatti non è la prima apparizione televisiva per lui in quanto il pubblico di casa Mediaset lo conosce molto bene. Il pallavolista è stato infatti il protagonista di ben due format di Maria De Filippi e da uno di questi è stato anche cacciato via.

Il caso Javier

Nell’estate del 2019 il pubblico di Canale 5 ha visto Javier nei panni di tentatore nel corso di una fortunata edizione di Temptation Island. In quel periodo si è messo in mostra finendo al centro del battibecco tra Ilaria Teolis ed il fidanzato Massimo. Alcuni mesi più tardi è poi tornato sotto i riflettori ma come corteggiatore nell’amatissimo format Uomini e Donne.

In quel frangente abbiamo visto Javier mettersi in gioco per conquistare il cuore della tronista Sara Tozzi. Avventura che però per lui non si è conclusa bene e non perché la tronista non lo ha scelto. A seguito infatti di una segnalazione, il pallavolista venne cacciato dallo studio dalla redazione ed anche dalla stessa Maria De Filippi. Da quel momento e per alcuni anni si è preso una pausa dalla tv per concentrarsi sul suo lavoro fino alla decisione quindi di rimettersi in gioco proprio nella casa più spiata d’Italia.