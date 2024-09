Maltempo, la casa è più in pericolo che mai: questo strumento diventa essenziale per tutti | Attivalo prima che sia tardi

Il clima sta cambiando rapidamente, con eventi atmosferici sempre più violenti e imprevedibili, per questo motivo è essenziale essere preparati per evitare di trovarsi in situazioni problematiche e potenzialmente pericolose.

L’intensificazione delle attività umane ha infatti prodotto un impatto devastante sul clima, e oggi i maggiori esperti continuano a indicare l’intervento dell’uomo come il principale responsabile del riscaldamento globale e dei suoi effetti negativi.

Tra le attività che hanno accelerato questo declino troviamo la deforestazione, la combustione di combustibili fossili e l’allevamento intensivo di bestiame. Queste pratiche immettono nell’atmosfera grandi quantità di gas serra, i quali intrappolano il calore del sole impedendogli di dissiparsi nello spazio, e provocano così un innalzamento della temperatura terrestre.

Stipulare un’assicurazione casa contro i danni causati da eventi atmosferici è una scelta intelligente e previdente. Questa polizza offre una protezione completa, risarcendo i proprietari degli immobili per i danni derivanti da fenomeni meteorologici estremi, come grandinate, trombe d’aria o tempeste, sia alla casa che alle altre proprietà.

La situazione italiana

L’assicurazione contro i danni causati dal maltempo, già molto diffusa in diversi Paesi, sta iniziando a prendere piede anche in Italia, soprattutto a causa dell’incremento di eventi climatici eccezionali. Pensiamo, ad esempio, alla rottura dei vetri durante una bufera con conseguente allagamento dell’abitazione, allo sradicamento degli alberi del giardino o ai costi elevati per riparare un tetto danneggiato da forti raffiche di vento. Con una polizza casa, questi danni possono essere coperti, permettendo di affrontare con serenità situazioni altrimenti disastrose.

Il 2023 è stato uno dei più costosi per le polizze sugli eventi meteo, tant’è che i sinistri hanno superato i 100 miliardi di dollari a livello globale. In Italia, i danni assicurati sono stati di oltre 6 miliardi di euro, di cui ben 800milioni destinati solo all’alluvione in Emilia e Toscana. Quest’anno, le condizioni meteo non sembrano poi tanto migliori.

Assicurazione maltempo: il piano del Governo

A questo proposito, il governo italiano sta considerando l’introduzione graduale di un’assicurazione obbligatoria per proteggere le abitazioni dai danni causati da maltempo ed eventi sismici. “Abbiamo evidenziato la necessità, senza ancora parlare di obbligo, ma ci avvieremo verso questa direzione, anche per le famiglie e i cittadini, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi naturali,” ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile durante l’Insurance High-Level Conference organizzata dall’Ania.

La legge di bilancio 2024 ha già stabilito l’obbligo per le imprese di sottoscrivere contratti assicurativi per i danni provocati da eventi catastrofali, anche se per l’attuazione si attende ancora il decreto definitivo. È dunque probabile che, in un futuro non troppo lontano, anche i cittadini dovranno assicurarsi contro le calamità naturali per garantire una protezione adeguata alle loro abitazioni.