Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la vita di Vittorio Conti in grave pericolo: Tancredi è pronto ad un gesto estremo

Nuovi colpi di scena nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: torneranno protagonisti Vittorio e Tancredi.

Da poco meno di un mese ha preso il via una nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap è tornata in onda nei pomeriggio di Rai 1 ed ha trovato milioni di telespettatori protri a seguire le nuove avventure di tutti i protagonisti più amati.

Questa nuova stagione si è però aperta con un clamoroso colpo di scena ossia l’addio al personaggio di Vittorio Conti. Presente sin dall’inizio e l’unico a non aver mai saltato una puntata, il proprietario del grande magazzino ha lasciato Milano per amore di Matilde.

Un amore destinato però a fare ancora scalpore ed agitare le acque in quanto è prevista una breve apparizione di Vittorio che però avrà delle conseguenze.

Il Paradiso delle Signore: il ritorno di Vittorio Conti

Al termine della scorsa stagione abbiamo visto Vittorio lasciare in fretta Milano con il suo amore Matilde dopo la denuncia di Tancredi, marito della donna. Il giovane Sant’Erasmo però sembra deciso a non arrendersi anche in questa stagione e nonostante la partenza dei due. Per questo motivo approfitterà di alcuni disegni importanti della moglie per incontrare ancora una volta Vittorio.

Conti infatti tornerà a Milano per recuperare i disegni e quindi per un ultimo incontro con Tancredi. Il faccia a faccia tra i due però si rivelerà molto più complicato del previsto e questo perché Sant’Erasmo si presenterà dal suo rivale con una pistola di proprietà di Umberto Guarnieri.

Il gesto estremo di Tancredi

Stando infatti ad alcune anticipazioni, Tancredi rivelerà ad Umberto di aver preso la sua pistola ed essersi così recato all’incontro con Vittorio. Attraverso alcuni flashback scopriremo poi cosa è davvero accaduto tra i due ma soprattutto assisteremo all’inaspettata decisione di Conti. Da un lato Vittorio deciderà di non sporgere denuncia nei confronti di Tancredi e di lasciarlo andare consapevole della sua sofferenza. Dall’altro Conti deciderà anche di non raccontare a nessuno quanto accaduto ma di lasciare solo ricordi felici nei suoi ormai ex colleghi ma soprattutto amici di sempre.

Una decisione che non è dato sapere ancora se si rivelerà essere giusta e se finalmente porterà Tancredi ad accettare quanto accaduto al suo matrimonio. Per scoprire però nei dettagli come andranno le cose non resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi di questa stagione che ha preso il via solo da poche settimane e che terminerà a maggio.